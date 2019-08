Montealegre acepta que Corte decida sobre CPC

Después de tres horas y media de reunión, el presidente Daniel Ortega y los miembros de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, encabezada por Eduardo Montealegre, acordaron tácitamente dejar que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, resuelva el diferendo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la legalidad o no de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



Uno a uno, los 15 diputados propietarios y uno suplente de ALN-PC esgrimieron argumentos para “limar asperezas” entre ambos poderes del Estado, expusieron sus demandas presupuestarias y problemas que enfrenta cada región del país al presidente Ortega quien se comprometió a encontrar soluciones a los temas planteados.



Pese a que el tema principal era la aprobación del presupuesto para el próximo año, la discusión giró en torno al respeto de las competencias y facultades de los poderes, la garantía de la propiedad privada, la promoción de la inversión nacional y extranjera y, por supuesto, la legalidad de los CPC.



“Yo espero que la Corte Suprema de Justicia ratifique la decisión de 52 diputados de rechazar la legalidad de los CPC”, expresó Montealegre, admitiendo tácitamente que ya no promoverán la publicación de la Ley 630 que deroga las estructuras partidarias creadas por Ortega al amparo de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.



Reaparece René Núñez



El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez reapareció después de dos semanas desde que se originó la crisis institucional y anunció que envió a la CSJ una solicitud para que el Poder Judicial le aclare cuál de las tres resoluciones de los tribunales de apelaciones de Managua, Bluefields y Matagalpa, respectivamente, debe acatar.



“Estoy a la espera de una respuesta y luego ya veremos”, dijo Núñez, en relación a la petición a la CSJ.



Núñez confirmó las sesiones para mañana miércoles y jueves, mientras en horas de la mañana, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, redactó la convocatoria oficial.



Según Núñez, el pundo de agenda para estos dos días será la Ley de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se aprobó en lo general antes de al crisis institucional.



Presupuesto va



Después de la reunión, quedó claro que la discusión y aprobación del presupuesto de 2008 tendrá poca o ninguna objeción por parte de los diputados de ALN, sin embargo, el diputado Eduardo Montealegre no descartó promover algunas mociones para redistribuir fondos de una institución a otra, pero sin afectar el techo presupuestario ni el programa con el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Otros temas de preocupación de los diputados fue el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, cuya sede es la secretaría general del Frente Sandinista. El presidente Ortega, recordó a los diputados que el ex presidente Arnoldo Alemán despechaba desde su casa hacienda El Chile; mientras que el ex mandatario, Enrique Bolaños también lo hacía desde El Raizón.



En todo caso, Ortega dijo que no debían preocuparse por la posibilidad de la confusión Estado-Partido, “pues además este año es cuando menos presupuesto se ha asignado a la presidencia con 76 millones de córdobas menos desde la presidencia de Arnoldo Alemán.



PLC lamenta



Mientras tanto, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, deploró la reunión entre Ortega y Montealegre argumentando que el presidente de ALN legitimó “a un gobierno que propinó un golpe técnico a la Asamblea Nacional”.



“En lugar de exigir a Luis Callejas, primer vicepresidente del Parlamento, que mande a publicar la Ley 630, se reúne con Ortega”, señala el PLC en un pronunciamiento oficial.

Agrega que los diputados del PLC no se reunirán institucionalmente con Ortega mientras no rectifique su actuar respecto a los CPC y al Poder Legislativo.