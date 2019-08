PLC descarta reunirse con Ortega

Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) descartan planes de reunirse con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como lo hicieron el lunes diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador(ALN-PC).



El portavoz del PLC, controlado por el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, , así lo informó en una rueda de prensa en la sede de su partido en Managua.



Señaló que los diputados del PLC tienen "dignidad, defienden la democracia y la Constitución Política; por lo tanto, no nos vamos a reunir con el FSLN mientras el presidente de la república, Daniel Ortega Saavedra, se niegue a restituir la dignidad, la legitimidad y la constitucionalidad de la Asamblea Nacional".



Según Teller "la ALN legitimó (el lunes) el comportamiento de un presidente de la república golpista al sostener una reunión con Ortega y la plana mayor del Frente Sandinista el día de ayer en la Asamblea Nacional."



El secretario de Prensa del PLC agregó que "el colmo de esa reunión entre Montealegre y Ortega es que al concluir el encuentro el presidente Ortega dijo a los medios nacionales e internacionales de comunicación que él le dará el poder que él quiera a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC)".



Ortega y Montealegre se reunieron en el edificio de la Asamblea Nacional para abordar el asunto de la ley del presupuesto nacional de 2008 y otros puntos de interés para ambas organizaciones políticas.



Teller declaró que el presidente no ha invitado a ninguna reunión al grupo parlamentario liberal y que, en el caso de que así fuera no asistirían, mientras Ortega se niegue a restituir la dignidad al Parlamento de este país.



El 20 de noviembre pasado, 52 diputados liberales y sandinistas disidentes aprobaron una ley que considera los CPC ilegales como instancias gubernamentales.



El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, se ha negado a enviar para su publicación a la Gaceta, diario oficial, esa legislación, con el argumento de que un tribunal de apelaciones de Managua se lo ordenó.



El PLC mantiene que la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional faculta al primer vicepresidente de ese poder del Estado, Luís Callejas, de ALN, a mandar a publicar la ley que prohíbe la incorporación de los polémicos CPC a las estructuras del Estado, dijo Teller.



Núñez podría ser destituido



El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, por su lado, advirtió a René Núñez que podría ser destituido en cuestión de horas si no manda a publicar la ley que anula a los CPC como instancias del gobierno.



"No podemos continuar permitiendo que se viole la Constitución", advirtió el parlamentario.



Rodríguez, en un programa de opinión del Canal 2 local, afirmó que Ortega pretende que los partidos de oposición "le legalicemos la corrupción porque el confunde el Estado Partido" con la creación de los CPC.



"Yo le decía a Ortega la vez pasada que debería aprovechar que nosotros somos una oposición constructiva y no somos una oposición destructiva, como era él desde 1990, cuando puso en zozobra a este país, y luego en 1997-2002 -con (el presidente) Arnoldo Alemán y en 2002-2007 con (el presidente Enrique) Bolaños", señaló.



Sobre el asunto de los CPC, tras sentencias dictadas por tribunales de apelaciones de Managua, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados afines a Alemán y a Ortega.