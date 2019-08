Código Penal “a cuenta gotas”

El recién aprobado Código Penal de Nicaragua comenzó a ser publicado “a cuenta gotas” en la edición No. 232 de La Gaceta, diario oficial, tal como lo anunciara el magistrado sandinista Rafael Solís.



Su publicación a cuenta gotas provocará una “excarcelación en cámara lenta” del ex presidente Arnoldo Alemán, quien se beneficiará con el alivio de pena, al menos en lo relativo al lavado de dinero, no así en el rosario de delitos que lo persiguen como fraude, marlversación de caudales públicos y peculado.



Los primeros 20 artículos del Código Penal, correspondientes al Título Preliminar fueron los primeros en ser publicados en lo relativo a las garantías penales y la aplicación de la Ley Penal.



Más cambios en el gabinete



Asimismo, el gobierno formalizó el retiro de Rodolfo Delgado de la directiva de ENEL, sustituyéndolo en la directiva con Mario Salinas, recientemente nombrado presidente del Instituto de Turismo con rango de ministro.

Anteriormente Delgado fue retirado de su puesto como secretario técnico de la presidencia y trasladado al puesto de “asesor en participación ciudadan”.