Liberales insistirán en resolución

En medio de los pleitos internos y públicos, los diputados liberales intentarán hoy cambiar la orden del día en la sesión plenaria y aprobar una resolución legislativa que obligue al presidente del Parlamento, René Núñez, publicar la Ley 630 que deroga los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, esto independientemente de lo que resuelvan los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.



El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, garantizó los votos del PLC para aprobar la resolución; sin embargo, su corriligionario, José Pallais, considera necesario esperar la resolución de la CSJ en torno a la legalidad o no de los CPC.



La semana pasada, el titular del Legislativo, René Núñez, pidió a la CSJ una aclaración respecto a cuál de las tres resoluciones de los tribunales de apelaciones de Managua, Bluefields y Matagalpa, resepctivamente, debe acatar. La primera suspende los efectos de la Ley 630, es decir, mantiene legales los CPC; la segunda, anula la de Managua y legaliza la derogación de los concejos.



En tanto, la tercera válida una vez más la de Managua y ordena mantener la suspensión de la Ley 630. Núñez dijo que está a la espera de que la CSJ le diga cuál de las tres resoluciones es la correcta, y aclaró que no ordenará la publicación de la ley mientras no tenga en sus manos una resolución judicial.



No hay qué esperar



Para Navarro, la Asamblea Nacional no necesita esperar ninguna resolución del Poder Judicial y exigió el respeto a la institucionalidad y a las decisiones del Poder Legislativo hecho que el presidente de la CSJ, Manuel Martínez dejó claro ayer al criticar a los diputados que no asumen su trabajo de publicar la ley, aún cuando tienen los 52 votos.



En todo caso, aseguró que si la CSJ no se pronuncia respecto al diferendo, pedirán el cambio de la orden del día para incluir la aprobación de la resolución legislativa.



Al respecto, Navarro duda que sus colegas de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, cumplan su palabra de apoyar la resolución tomando en cuenta, según Navarro, de que “andan de buenas” con el presidente Daniel Ortega, pero ayer por la tarde, el vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales pidió a los directivos liberales PLC sostener una reunión antes del plenario. El primer vicepresidente del Parlamento y diputado de ALN, Luis Callejas, aseguró que los votos de su bancada están listos para pedir el cambio de la orden del día y aprobar la resolución.