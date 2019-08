Núñez accede a publicar Ley 630

Por unanimidad, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, acordaron publicar hoy en EL NUEVO DIARIO la Ley 630, mediante la cual 52 diputados derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, creados por el presidente Daniel Ortega al amparo del artíduclo 11 de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.



Durante una reunión de emergencia la mañana de ayer, los siete miembros de la directiva, incluyendo a los sandinistas, decidieron publicar la ley, independientemente de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en torno al recurso de amparo que presentaron militantes sandinistas en contra de la Ley 630.



Algo viene de la Corte



Pese a la decisión, el presidente del Poder Legislativo, René Núñez, y la segunda secretaria, Alba Palacios, mantienen que serán los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ quienes decidirá nsobre la legalida o ilegalidad de los CPC.



Sin embargo, los demás miembros de la directiva, entre ellos el primer secretario, Wilfredo Navarro, argumentaron que la sentencia del Poder Judicial no puede ser contraria a la publicación de la ley.



“Yo espero que la resolución de la Corte Suprema sea acorde con la Ley 630, no puede ser contraria. La resolución de la Corte necesariamente tiene que complementar la decisión del Legislativo”, sentenció Navarro.



Extraoficialmente se conoci que Núñez y Palacios accedieron a publicar la ley a fin de no crear un impase en el trabajo legislativo, además del temor de que los diputados se autoconvocaran a una sesión extraordinaria y en ella decidieran la destitución del presidente del Poder Legislativo.



Suspenden sesiones



Los diputados de cada bancada sostuvieron reuniones por separado la mañana de ayer, mientras los miembros de la directiva se reunieron de emergencia para tomar la decisión de mandar a publicar la ley.



Las sesiones de ayer y hoy se suspendieron por lo que ya no se aprobarán más leyes, excepto la del presupuesto de 2008 cuya discusión en el plenario se ralizará los días martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.