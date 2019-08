Núñez Morales deja entrever pláticas PLC y FSLN

Desconfianza es la palabra clave que a la fecha ha impedido un acuerdo de alianza entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC y la Alianza Liberal Nicaraguense, ALN. Así los considera el portavoz de la Alianza Eliseo Núñez Morales, quien no descarta que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega negocien por debajo de la mesa el tema de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano.



“Ojalá que no haya negociaciones subterráneas en el caso de los CPC en la Corte Suprema de Justicia” manifestó Núñez Morales tras indicar que en la ALN han notado que pudieran darse ese tipo de conversaciones para garantizar la supervivencia de los Consejos.



En ese sentido, el político liberal plantea que para superar esos niveles de desconfianza que permitan una alianza electoral con el PLC, este partido político que controla el ex presidente Alemán debe dar algunas señales de que no hay ningún amarre con los sandinistas.



Incluso, dijo que si hay algunas pláticas entre el PLC y el Frente Sandinista, la Alianza Liberal debería estar al menos “mínimamente” informada sobre esos eventuales arreglos que se estarían haciendo.



Sobre la reunión con Ortega



Núñez Morales piensa que si hay una verdadera alianza entre la ALN y el PLC, el líder de la Alianza Eduardo Montealegre, podría ser el candidato a la comuna capitalina, no obstante, reitera que la desconfianza hacia el PLC por el momento, ha alejado esa posibilidad.



Ante la arremetida de otros sectores de la oposición contra la ALN, incluso, de algunos de sus propios correligionarios, por su reciente encuentro con el presidente Daniel Ortega, el vocero liberal dijo que era el momento preciso para hacerlo, de señalarle al jefe del Ejecutivo sobre sus errores.



“Creemos que era oportunidad correcta para decirle al presidente los errores que está cometiendo, se lo dijimos frente a frente, cara a cara” reiteró tras negar nuevamente que antes de ese encuentro el pasado lunes, haya habido otra reunión clandestina en la secretaría del FSLN, lugar donde despacha los asuntos de Estado, el comandante Oortega.