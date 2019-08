Denuncian amenazas contra organismos sociales

El movimiento Resistencia Social de Izquierda denunció amenazas en contra de miembros de diversos organismos de la sociedad civil, por parte del Presidente de la República, Daniel Ortega, así como de sus funcionarios y expusieron el caso específico del dirigente de los campesinos afectados por el nemagón , Victorino Espinales.



El movimiento hizo público su rechazo a los chantajes e insultos vertidos por el mandatario y otros altos personeros del Ejecutivo, el pasado lunes 3 de diciembre durante se desarrollaba una reunión con la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).



Señalan los denunciantes que en esa ocasión, el Presidente de la República, Daniel Ortega, insultó a uno de los representantes del movimiento de izquierda, a Victorino Espinales.



La dirigencia del movimiento de izquierda apuntó que es conocido el antagonismo muy particular que el Gobiernos del FSLN guarda contra expresiones independientes, populares de izquierda y de todos aquellos organismos que insisten en su autonomía y derecho a la protesta social.



Más denuncias



Alertaron –asimismo- contra los atropellos qie se efectúan desde los llamados Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y del Gobierno contra organismos comunictarios independientes y gremios que no están dispuestos a confiar en las promesas del Poder Ejecutivo, ni tampoco muestran temor alguno ante la creciente campaña de intimidación.



Denuncian que el presidente Daniel Ortega llegó a Chinandega en compañía del diputado Gustavo Porras y desconocieron los acuerdos firmados con otros gobiernos y con ese mismo partido cuando estuvo en la oposición, negándoles a esos nicaragüenses a tener derechos a la salud y una indemnización.



En ese contexto hostil recuerdan la agresión a la señora Rosa Prado, a quien le hicieron dos disparos sin que hasta la fecha se haya aclarado de dónde ni como salió el disparo. Lo mismo ocurrió con Alfredo Pavón quien fue impactado por un disparo cuando estuvo en un plantón, mientras, la autoridades policiales no dan respuestas a este atentado.