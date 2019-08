Presupuesto enfrenta a diputados

Aunque aún se encuentra en proceso de consultas, el proyecto de presupuesto de 2008 originó un seria polémica, sobre todo porque los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, acusaron ayer a sus colegas del Frente Sandinista y sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de impedir la aprobación del presupuesto a fin de que el próximo año entre en vigencia la propuesta tal y como la presentó el gobierno.

Según el jefe de bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, los diputados del FSLN y del PLC no están interesados en aprobar el presupuesto con las modificaciones que podrían surgir durante las consultas, la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto.



Los diputados del MRS tienen una serie de propuestas de modificiones al proyecto presentado por el gobierno, entre ellas, un aumento salarial para marestros y trabajadores de la salud, superior al 12 por ciento que propuso el gobierno. Tinoco sugirió que se suspenda el pago de la deuda pública y se redistribuyan esos fondos para mejorar sustancialmente los salarios en los sectores de salud y educación.



Por su parte, el diputado sandinista y dirigente magisterial, José Antonio Zepeda, señaló que están negociando con el gobierno y la Asamblea Nacional, para que el aumento sea superior al 12 por ciento. Según Zepeda, el aumento propuesto en el presupuesto equivale a 300 córdobas por maestro, y los gremios están pidiendo que el incremento salarial sea, como mínimo, de 450 córdobas.



Liberales divididos



Las opiniones en las bancadas liberales son variadas y divididas. Mientras el presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre, elogió el proyecto de presupuesto y señaló que el aumento a maestros y sector salud es el adecuado; su colega Wilfredo Navarro no descartó realizar algunas modificiones durante la discusión y aprobación de la ley.



Aguirre se mostró contrario a que el gobierno o la Asamblea Nacional suspendan el pago de los Certificados Negociables de Inversión, CENIS. Para Aguirre, no hay razón para no honrar la deuda con los banqueros y se mostró a favor de un aumento salarial superior al 12 por ciento, siempre y cuando se haga a través de una futura reforma presupuestaria entre febrero y abril del próximo año.



Aguirre difiere de la opinión de sus colegas en el sentido de que el programa con el Fondo Monetario Internacional, FMI, no se afectará si no se toca el techo presupuestario. Señaló que no solo se trata de mantener el límite de más de 32 mil milones de córdobas, sino también de respetar los montos establecidos para cada institución om ministerio, incluso para cada rubro.



Presupuesto no toma en cuenta a los pobres



El MRS considera que el presupuesto no es para pobres, entre otras cosas, porque “solo el monto que se va a pagar en deuda interna que asciende a Cuatro mil 374 millones de córdobas, es superior al presupuesto asignado al Ministerio de Educación que es de Cuatro mil 363 millones”.

“El ajuste del 12 por ciento en la nómina salarial para mestros, maestras y trabajadores de la salud no representa un aumento real pues diciembre de 2007 cerrará con una inflación del 16.5 por ciento”, señala el documento del MRS.



“El gobierno manipula la lucha contra la pobreza para orientar fondos hacia gastos institucionales que no se corresponden con las necesidades urgentes de los pobres. Por ejemplo, se clasifica como gasto de reducción de la pobreza, la modernización de la Contraloría General de la República, el fortalecimiento isntitucional del Consejo Supremo Electoral y el gasto para el fortalecimiento judicial en la Corte Suprema de Justicia”, señala.