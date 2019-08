CSJ dio trámite a recurso

El Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Francisco Rosales informó que lo único que se hizo ayer en la tramitación del Recurso de Amparo contra la Ley 630 fue mandar a radicar el expediente, por tratarse de un auto de mero trámite.



Rosales confirmó que se convocó a reunión de Sala pero solo se presentaron tres miembros: Rafael Solís, Ligia Molina y él, el resto no se presentó.



Un magistrado liberal de la CSJ, confirmó que no integraron sala con los demás magistrados, porque se trasladaron a una reunión al Chile, con el ex Presidente Arnoldo Alemán.



Según esta fuente, aunque había un acuerdo previo para acumular los tres recursos de amparo y mandar a oír a todas las partes, al final no fue posible porque los liberales no asistieron.



Tanto el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, como el vicepresidente Rafael Solís, habían sostenido a lo largo de la semana que hoy se pronunciarían. Sin embargo aún no habían cumplido con las formalidades: radicar el recurso y mandar a oír a las partes.