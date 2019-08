Ortega amenaza a Esso

El presidente Daniel Ortega anunció anoche que como el asunto del petróleo es un tema de seguridad nacional, su gobierno estudia la posibilidad de nacionalizar la importación del crudo, al mismo tiempo que llamó “mercenarios” a los propietarios de la ESSO, misma que tendría que refinar el crudo porque si se niega, queda la opción declarar de utilidad pública la refinería.



El problema planteado por Ortega es que el gobierno de Venezuela dispone de 8 millones de barriles de petróleo para Nicaragua, sin embargo, el país no tiene capacidad para almacenar el crudo, y según el mandatario, la ESSO no ha colaborado en facilitar sus tanques.



“Todo esto podría cambiar si esa transnacional, la ESSO, cambiara de actitud, como actuó entre el 79 y el 90, pero no han querido y están actuando como verdaderos mercenarios, especuladores, están desangrando al pueblo”, manifestó el presidente.



Ortega precisó que el gobierno ha estado conversando al respecto con los representantes de la transnacional norteamericana, pero se han negado y mantienen una actitud prepotente.



Preparan propuesta



“Yo le he dado instrucciones al ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, para que con un equipo de trabajo que incluya al presidente ejecutivo de ENEL, Ernesto Martínez Tiffer, el director del INE, David Castillo, y Francisco López, de Albanisa, trabajen rápidamente una propuesta para nacionalizar la importación de petróleo”, dijo Ortega.



El mandatario dijo que nacionalizando la importación del crudo, el gobierno se garantiza que llegue al país el ciento por ciento del petróleo venezolano, y la refinería, cuyo dueño es la ESSO, procese el crudo.



Ortega hizo este anuncio durante el acto de clausura del cuarto Curso de Seguridad y Defensa Nacional organizado por el Ejército de Nicaragua y que tuvo como evento destacado la entrega de la orden Medalla Honor al Mérito Civil y Militar a los diputados René Núñez, Presidente de la Asamblea Nacional, y Wilfredo Navarro, Primer Secretario de la mesa directiva de ese Poder del Estado.



No habrá apagones, al menos hasta febrero de 2008

El presidente también aseguró que su gobierno garantiza que no habrá racionamientos de energía eléctrica al menos hasta febrero de 2008, porque anoche mismo Albanisa garantizó a todos los generadores, privados y estatales, una línea de crédito hasta por 120 días.



Le gustaría que haya CPC hasta en el Ejército

El presidente de la República no escatima tiempo ni diferencia instituciones a la hora de promover sus Consejos del Poder Ciudadano, pues ayer dijo que no era una mala idea de que en las fuerzas armadas haya una especie de Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.