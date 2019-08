Acusarán a funcionarios que trabajen con CPC

Los diputados de la oposición amenazaron ayer con acusar judicialmente por los delitos de fraude y exacciones a todo aquel funcionario del gobierno que destine recursos financieros y no financieros del erario a los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, por considerarlos “ilegales, ilícitos e inexistentes”.



A través de una declaración conjunta, cuatro jefes de bancada y tres miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional desconocen la sentencia de la Sala Constitucional, en la que seis magistrados del FSLN ordenaron la suspensión de la vigencia de la Ley 630, a través de la cual 52 diputados derogaron los CPC como estructuras estatales.



Director de Enabás, el primero



“Cualquier funcionario del gobierno que trabaje o destine recursos financieros y no financieros a los CPC, será sancionado administrativamente y acusado penalmente ante los juzgados por los delitos de fraude y exacciones”, expresó el primer secretario del Parlamento y diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro.



Navarro agregó que el primero que será sancionado es el director de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, Enabás, Róger Alí Romero, si continúa utilizando los CPC como medio de distribución y expendio de arroz, frijoles y cualquier otro producto alimenticio proveniente de las bodegas de la entidad estatal.



Mantienen amenazas contra magistrados



En la declaración suscrita por Jamileth Bonilla, jefa de la Bancada por la Unidad, Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del PLC, María Eugenia Sequeira y Eduardo Montealegre, por la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, y por Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco, por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, se deja claro que el Parlamento no reconoce la resolución de la Sala Constitucional por considerar que se conformó de manera anómala y malintencionada.



Además, exigen a la Corte Plena sesionar de emergencia para resolver y rechazar la sentencia de la Sala Constitucional. Reiteraron su decisión de acusar judicialmente a los seis magistrados sandinistas que integraron la Sala Constitucional para emitir la sentencia sin cumplir con los requisitos de ley.



Reiteran lo del Presupuesto



Una vez más, los diputados de la oposición amenazaron con aprobar el presupuesto de 2008 con las modificaciones que consideren necesarias, eliminando partidas presupuestarias a aquellas instancias y programas considerados como un instrumento político del partido de gobierno, entre ellos, Hambre Cero y Usura Cero.



Según el documento, destinarán esos recursos a combatir la pobreza y a honrar incrementos salariales del magisterio nacional y los trabajadores de la Salud y Médicos Pro Salario.



Carta a presidentes CA



La oposición también realizará acciones internacionales para contrarrestar las decisiones del presidente Daniel Ortega, y para ello enviará cartas a los presidentes centroamericanos para ponerlos en conocimiento de la crisis institucional que ha provocado el mandatario nicaragüense.



Las cartas serán enviadas a los presidentes aprovechando la cumbre que se realizará en Guatemala el próximo 12 de diciembre y a la que por supuesto asistirá el presidente Ortega. En la declaración también se establece la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana.



50 y 50, igual a negociación



Los diputados de la oposición no descartan una negociación política en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tomando en cuenta que los magistrados están “repartidos” en ocho liberales y ocho sandinistas. Para anular la resolución de la Sala Constitucional se necesitaría de un solo voto que incline la balanza para ello.