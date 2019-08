Líder evangélico defiende apología a la virgen María

El presidente del partido político Movimiento de Unidad Cristiana, MUC, Daniel Ortega Reyes, recordó a aquellos líderes evangélicos que han cuestionado la inclinación del presidente Daniel Ortega hacia el catolicismo, que ellos como grupos religiosos también han recibido apoyo de este gobierno y de varias alcaldías sandinistas.



Ortega Reyes, fundador de la Alianza Evangélica Nicaragüense, dijo a EL NUEVO DIARIO que personalmente ha sido testigo del apoyo que no solamente el gobierno de Ortega ha otorgado a grupos importantes evangélicos, entre ellos el Consejo Nacional de Pastores, sino que también muchas alcaldías.



“Se les ha dado apoyo económico y también se le han hecho favores”, dijo Ortega Reyes, cuyo partido político es aliado del FSLN. El líder del MUC manifestó que la pareja presidencial intenta, con la promoción de las celebraciones a la Virgen María, que hoy, ocho de diciembre, que es su día, rescatar las tradiciones religiosas del pueblo nicaragüense.



Recordó que en los dos últimos años, el edil capitalino Dionisio Marenco ha apoyado a los sectores evangélicos para celebrar el Día de la Biblia en septiembre y que recoge la Constitución.



No cree en Estado confesional



En los últimos días líderes evangélicos de diferentes denominaciones han criticado y cuestionado el laicismo del Estado, cuyo jefe, Daniel Ortega, se ha dedicado a promocionar las festividades de la madre de Cristo aunque también ha pedido respeto para la celebración de los cultos evangélicos.



Ortega Reyes informó a END que hay una serie de compromisos que el Presidente de la República asumió durante su campaña con muchos grupos evangélicos, a los que gradualmente ha dado cumplimiento.



El presidente del MUC piensa que las declaraciones de que éste es un Estado confesional, son apreciaciones personales y no institucionales. Ortega Reyes cree que el gobierno respeta el precepto constitucional de que el Estado no tiene religión oficial porque en ninguna dependencia institucional hay templos religiosos de cualquier índole.



Oramos por familia presidencial



“El evangelio de Cristo no es para atacar ni para pelear, sino que está allí para dar amor, y si estos grupos evangélicos quieren cambiar a Ortega a evangélico, será el Espíritu Santo y no las críticas, porque nosotros oramos por el Presidente y la primera dama, Rosario Murillo”, precisó el dirigente político.



Como un dato no menos importante, el presidente del MUC dijo que en el 84, de “un solo plumazo”, Ortega, durante su primer mandato, avaló con su firma la personalidad jurídica de 64 denominaciones evangélicas, hecho que Somoza no hizo en los 45 años de dictadura.