Dirigente critica marginación a organismos sociales

El dirigente del Movimiento Comunal Nicaragüense en Matagalpa, Carlos Ruiz, declaró que aunque nadie puede impedir que el gobierno organice los denominados Concejos del Poder Ciudadano, CPC, la existencia de éstos no debe impedir la presencia de otras organizaciones de la sociedad civil.



En el mismo sentido, Ruiz defendió la credibilidad de los demás organismos, al expresar que “tampoco el gobierno debe de restar importancia a otras organizaciones o asociaciones que precisamente no se perfilan ni tienen la visión del discurso oficial”.



A juzgar por las palabras de Ruiz, si se quiere trasladar el poder al pueblo, se debe aceptar la existencia de todas las expresiones de la sociedad civil, y sin el ánimo de pedir o exigir privilegios, deben tener el mismo tratamiento.



Carlos Ruiz figuró entre uno de los panelistas en un foro-debate organizado por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre éstas la Red de Jóvenes de Estelí, el Movimiento Comunal Nicaragüense, como parte de la jornada por la III Feria Nacional de la Democracia, que tuvo lugar en esta ciudad.



Critica favoritismo estatal a CPC



También se refirió a otros temas y puso en el tapete la situación de si es legal o no que a una organización de la sociedad civil se le traslade recursos del Estado o se le promocione su existencia asignándole la distribución de productos básicos a bajos precios.



Al foro-debate denominado “Haciendo democracia desde los pueblos”, asistieron jóvenes universitarios y de diferentes sectores, quienes también expusieron inquietudes como la forma de evitar que el sector sea manipulado por los políticos y que éstos sólo se acuerden de los muchachos en tiempos de campaña.



Señalaron que la democracia no sólo es un término vacío y que los poderes del Estado deben de invertir recursos para solucionar necesidades más sentidas del pueblo.



Criticaron severamente a los diputados porque no atendieron el llamado que hizo el ejecutivo de reducirse los salarios a inicios de año.



Carlos Ruiz, al referirse a los jóvenes, señaló que no deben contentarse con lo que está pasando en el país y deben actuar; si es necesario, crear en el país una nueva clase política, más sensible con los problemas que enfrenta el pueblo.



Concejal FSLN “chimado”



Hay elites políticas o cúpulas soberbias alejadas de todo humanismo, dijo. “No es posible que cuando haya manifestaciones o concentraciones, a la gente humilde se le lleve en camiones viejos o que tenga que caminar grandes distancias y hambrienta, cuando la clase política sea de izquierda o derecha ande en grandes camionetonas y luego de los eventos se vayan a los mejores lugares a degustar vinos caros y platillos de fina cocina, criticó.



Al evento asistió como panelista el concejal del Frente Sandinista, Erick Humberto Gómez Pérez, quien dijo que muchas de estas aseveraciones son absolutas y soberbias, y acotó no estar de acuerdo con las mismas.