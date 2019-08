Talavera dice que sufrió atentado

El diputado Salvador Talavera fue el único de los tres diputados consultados el sábado por EL NUEVO DIARIO, que afirmó que hace tres meses recibió amenazas de muerte por unas declaraciones vertidas en contra de la pareja presidencial, a la que comparó con un pasaje bíblico de un antiguo rey cuya esposa era la que en realidad gobernaba.



El presentador de televisión Jaime Arellano denunció que hay un supuesto plan para atentar contra su vida y otras once personas, todas ligadas al ámbito político de oposición.



Sin embargo, los diputados de la Alianza Liberal Nicaraguense, ALN, Eliseo Núñez Morales y Jamileth Bonilla, mencionados por Arellano entre los políticos cuyas vidas corren peligro, negaron haber recibido amenazas de muerte.



Le averiaron los frenos



Solamente Talavera, diputado sin bancada que antes de las elecciones firmó una alianza con el entonces candidato presidencial Daniel Ortega y hoy gobernante del país, dijo que además de esas amenazas, cree que intentaron matarlo averiando su vehículo para que le fallaran los frenos. “Hubo mano criminal” remarcó.



La denuncia de Arellano y las amenazas contra Talavera no parecen coincidir en el tiempo, sin embargo, el legislador aseguró que para nada le asustan en su contra porque “a quién yo le sirvo, es el que me protege, Dios”.



Afirmó que seguirá manteniendo sus señalamientos contra el gobierno y que nadie lo podrá callar. Talavera dijo a END que hace más de tres meses se le acercó una persona que no identificó y le dijo que los cementerios estaban llenos de valientes, expresión que consideró como una velada amenaza de muerte.



Son mensajes de advertencia



Por su parte, Bonilla confirmó que no había recibido amenazas de nadie limitándose a matizar que tiene “tres o cuatro enemigos políticos declarados” pero en la Asamblea Nacional. Dijo que no ha pedido protección policial a pesar de que le dio credibilidad a la denuncia del político conservador Jaime Arellano.



Ella piensa que ese tipo de acciones son tácticas que a veces son reales o simplemente son mensajes de advertencia para callarle la boca a los que critican al gobierno.



En tanto, el diputado de la ALN ante el Parlamento Centroamericano, Parlacen, Eliseo Núñez, que también ha hecho fuertes señalamientos contra el gobierno, fue más allá porque calificó de “tapazos” de cualquier cosa las supuestas amenazas cuyo fin es amedrentar a la oposición.



“Lo digo bien claro, no estoy dispuesto a ceder ni un ápice de lo que digo, hago y pienso, porque crear el rumor de que hay una lista supuestamente para matarnos y que nos identifica como los doce discípulos, tiene el fin de que sintamos miedo, pero eso no va conmigo” comentó.