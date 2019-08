Harán ronda con cuerpo diplomático

La oposición aglutinada en lo que han dado en llamar Bloque contra la dictadura, arreciará su posición a partir de este lunes, cuando presente una serie de iniciativas de ley que no reveló para preservar la institucionalidad, y denunciará los desmanes del gobierno ante el cuerpo diplomático.



La diputada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Jamileth Bonilla, aseguró a EL NUEVO DIARIO que en el transcurso de la semana presentarán una serie de acciones jurídicas en el Parlamento que busca la preservación de la separación de poderes.



Por su parte, el vocero de la ALN, Eliseo Núñez Morales, manifestó que todavía hay oportunidades de superar la crisis, y el presidente Daniel Ortega tiene que dar señales de sentido común y de sensatez.



Sin embargo, el político liberal no es muy optimista porque las señales que está dando el mandatario indican que estamos alejados de resolver la crisis. “El comandante Ortega tiene dos salidas, restituir las atribuciones de la Asamblea Nacional y el equilibrio de poderes, o irse al fondo y disolver por la fuerza el Poder Legislativo”.



Invocarán tratado



No descartó que entre las acciones también se invoque el Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática, muy parecido a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, suscrito por los jefes de Estado en el marco de la XVII Cumbre de Presidentes del área.



“El presidente Ortega tiene que dar muestras de sentido común y de sensatez, solamente así podemos superar esta crisis entre nosotros los nicaragüenses”, precisó el legislador del Parlamento Centroamericano.



El Bloque contra la dictadura surgió a raíz de la última sentencia emitida por un grupo de magistrados del Poder judicial vinculado al FSLN, que restablece legalidad a los Consejos del Poder Ciudadano que la oposición rechazó.



No permitirán golpe



Núñez Morales reafirmó que los diputados no van a permitir que la Asamblea Nacional sea castrada por un gobernante que quiere administrar el país por la vía de decretos.



“No se puede caer en la desgobernabilidad, tenemos una Corte Suprema de Justicia que carece de prestigio, una Asamblea Nacional que no tiene capacidad de aprobar leyes porque el Ejecutivo las aprueba antes de que se termine el proceso de formación de la ley, y para rematar, tenemos un presidente dual”, comentó.



Advirtió que los diputados van a seguir legislando hasta que se reconozca el estado de respeto entre los poderes, y desconociendo la sentencia de un sector de la CSJ.



“Esa sentencia no emanó de un órgano jurisdiccional legítima y legalmente constituido, sino de un órgano espurio y sin base en la ley”, reaccionó el dirigente político.