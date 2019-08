Proyecto oficial de presupuesto entrará en enero

El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, aseguró ayer que si los diputados no aprueban el Presupuesto de la República para 2008 antes de cerrar la legislatura este 15 de diciembre, entraría en vigencia a partir del 2 de enero la iniciativa gubernamental que está en manos de la Asamblea Nacional.



Igual ocurrió el año pasado con el Presupuesto que envió a la Asamblea Nacional el entonces presidente Enrique Bolaños, y como el Parlamento no lo aprobó, al iniciarse 2007 entró en vigencia la iniciativa del ex mandatario, la que fue reformada en los primeros meses de la nueva administración gubernamental.



Arce dijo que la iniciativa gubernamental enviada por el mandatario (al Legislativo) el 15 de octubre pasado trae buenas partidas para el sector social.



La afirmación del asesor económico se produjo después de que el presidente de la Comisión Económica de la AN, Francisco Aguirre, anunció que no le van a aprobar ni un solo centavo a Ortega (en el Presupuesto Nacional) para pagar la luz, el agua y el teléfono de la Secretaría del FSLN donde despacha como mandatario.



Arce, que por 10 años fue diputado y Presidió la Comisión Económica de ese poder de Estado, dijo que la iniciativa de Ortega (Presupuesto Nacional) fue avalada por el “número 3” del Fondo Monetario Internacional (FMI), el brasileño Murilo Portugal, quien se reunió con Ortega este lunes.



Murilo pidió a Nicaragua implementar reformas en los sectores de energía, fiscal y financiero, para mantener el crecimiento económico en el mediano plazo.



"Para sostener el crecimiento económico en el mediano plazo habrá que llevar a cabo una agenda de medidas complementarias en los sectores de energía, fiscal y financiero", sostuvo el subdirector gerente del FMI en una declaración escrita.



Tema energético



Arce defendió a Unión Fenosa diciendo que la trasnacional tiene un rezago en sus pagos porque están trabajando con un precio de la tarifa de energía fijada por el INE, la que está por debajo del precio de la energía que ellos tienen que comprar.



Aseguró Arce que el gobierno evitó que sigan los apagones debido a que Albanisa le da más petróleo al crédito a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, que la que le pueden dar las generadoras privadas a Unión Fenosa para que la energía le llegue a toda la gente.



El funcionario dijo que hay un paquete de medidas que el gobierno está negociando con Unión Fenosa, entre las que se encuentra una ley que regule el robo de energía por parte de grandes consumidores.



Además, hay un programa de inversiones de Unión Fenosa con un compromiso de invertir 22 millones de dólares en el mejoramiento de las redes para hacer más eficiente la distribución y un ajuste de tarifas que ya se comenzó a hacer.



Finalmente dijo que un financiamiento del gobierno español “que ya estamos gestionando” va a permitir refraccionar las plantas generadoras estatales y hacerlas más eficientes”.