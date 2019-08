Diputados no hicieron quórum

La sesión legislativa programada para ayer se suspendió por falta de quórum. Mientras los diputados sandinistas ni siquiera se presentaron al hemiciclo, los del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, no estaban todos completos, por lo que ni siquiera podían realizar una autoconvocatoria.



El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, no se presentó a asumir la junta directiva, sin embargo, estaban presentes cinco miembros más, incluyendo al primer vicepresidente, Luis Callejas, y al primer secretario, Wilfredo Navarro; aún con ello, no tenían los 47 diputados presentes para hacer quórum y realizar una sesión de emergencia.



Por el contrario, Callejas utilizó el micrófono de la directiva simplemente para decir que por falta de quórum se suspendía la sesión culpando a los sandinistas, cuando en realidad ni siquiera los diputados del PLC estaban completos, pues faltaban Francisco Aguirre Sacasa y Ana Julia Balladares; además, de la nueva bancada por la unidad no estaban Ramiro Silva y Eduardo Gómez.



¿Qué pasará mañana?



En medio de la situación, algunos diputados trajeron a colación la posibilidad de destituir a René Núñez, y desde ya se habla de Wilfredo Navarro o Jamileth Bonilla, para asumir la presidencia del Parlamento, sin embargo, Navarro negó la información, pero no la descartó.



Navarro acusó a Núñez de estar incurriendo en alguna de las causales para dejar de ser el presidente sin necesidad de que los diputados lo destituyan del cargo.



Para esta mañana está prevista una reunión de Junta Directiva, mediante la cual Navarro, Callejas, Javier Vallejo, Oscar Moncada y Juan Ramón Jiménez, intentarán cambiar la agenda del día para incluir la Ley de Amnistía, la interpretación auténtica de la Ley de Amparo, y el decreto legislativo para anular la resolución de la Sala Constitucional, que suspende la vigencia de la Ley 630, mediante la cual se derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.