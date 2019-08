Año catastrófico para la mayoría de nicaragüenses

Edmundo Jarquín, coordinador del Consejo Político del Movimiento Renovador Sandinista, advirtió que no se han hecho los arreglos institucionales necesarios para promover la inversión en la generación de energía de fuentes renovables, que se ha deteriorado la seguridad jurídica y la confianza política en el país.



La situación económica es catastrófica para el 65 por ciento de nicaragüenses, es decir, para dos de cada tres nicaragüenses, para quienes la casi totalidad de su ingreso se destina al consumo de alimentos. La razón: la inflación en ese rubro es del veinte por ciento, lo que significa --para alguien que gana un mil doscientos córdobas--, 240 córdobas menos de ingresos al mes, señaló ayer el coordinador del Consejo Político del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, Edmundo Jarquín.



Tentación refundacional



“Si se siguen acumulando tensiones políticas institucionales, se acumularán los déficit económicos y sociales”, dijo Jarquín, quien advirtió que “el mayor desafío económico y social de Nicaragua en este nuevo contexto nacional e internacional es elevar la calidad de sus instituciones, elevar la calidad de sus políticas y, lamentablemente, estamos transitando en el sentido contrario”.



Durante un foro promovido por la Fundación Friedrich Ebert Siftung, Jarquín afirmó que “hasta ahora hemos tenido un gobierno que va a contracorriente de la nueva realidad internacional y nacional, un gobierno con una tentación refundacional cuando aquí no ha habido colapso del sistema de partidos políticos como en la Venezuela --que abrió el paso al liderazgo personalista de Hugo Chávez--, o como en Ecuador; ni ha habido una crisis dramática económica y social, ni un movimiento emergente social portador de una nueva hegemonía, como se puede apreciar en Bolivia”.



Primer gobierno de minoría en 16 años



“Hemos tenido un gobierno de minoría con una intención refundacional, que no es de mayoría como sí lo es el gobierno de Chávez, que fue elegido con el 62 por ciento en diciembre de 2006, o el presidente Evo Morales, elegido con el 55 por ciento en diciembre de 2005, o el presidente Rafael Correa, elegido con más del sesenta por ciento en 2006”.



Jarquín agregó que “hemos tenido un gobierno con signos evidentes de tentación autoritaria, siendo minoría, y en una sociedad donde la cultura democrática ha echado raíz y hemos tenido un gobierno con un discurso obsoleto ante la nueva realidad internacional y nacional, un gobierno que busca alineamientos sobre ejes ya superados de la polarización internacional”.



Las consecuencias



El ex candidato presidencial consideró que las consecuencias de esta situación es una “creciente confrontación política, una crisis institucional y un deterioro dramático de la seguridad jurídica”.



“Hay profesionalismo y responsabilidad en la gestión de la macroeconomía, pero habrá menos crecimiento del previsto y mayor inflación de la prevista, por lo que resulta paradójico que en el gobierno supuesto de los pobres, al finalizar el año habrá más pobres y más desempleados que cuando empezó el presidente Ortega”.



El dirigente opositor reafirmó que “no hay ningún avance en remover los obstáculos estructurales para la generación de energía”. pues el 75 por ciento se genera con base al petróleo y el 25 por ciento con energía renovables.



Asimismo, agregó que no hay arreglos institucionales para atraer inversiones en el área de generación eléctrica, que hay una gran dispersión en la agenda gubernamental, donde no se sabe qué es lo prioritario, y en conclusión, “el escenario económico no es catastrófico, pero es preocupante”, sobre todo porque mientras Centroamérica crece y tiene una menor inflación, aquí disminuye el crecimiento y se dispara la inflación. Lo que sí es catastrófico, remató, es la penuria que viven dos de cada tres nicaragüenses, y que halla más desempleo y más pobres, o un déficit de esperanza que inspira a la mayoría de jóvenes a abandonar el país.