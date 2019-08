Presidente maneja dos discursos

El analista en temas socioeconómicos, Cirilo Otero, recomendó al presidente de Nicaragua dejar claro cuál es su visión en los programas relacionados con las áreas social y económica, a fin de explicar qué es un discurso político y qué es la necesidad de mejorar la realidad que atraviesan los rubros en el país.



Como ejemplo citó al Ministerio de Agricultura, del cual señaló que todos sus instrumentos institucionales están en la Carretera a Masaya, trabajando en Managua, no existe ninguna oficina de ese ministerio en los territorios, donde se mueve la producción.



“Tampoco existen delegaciones en la Costa Caribe o en Río San Juan donde debería estar el Ministerio de Agricultura como institución. Ahora, hay organismos como el INTA, IDR y otros que se dedican al desarrollo rural, los cuales tienen financiamiento para gastar en estudios, técnicos y colocar la facilidades que ponen en la capital”, indicó.



Apoyo más a la agroexportación



Por otro lado, manifestó que ese ministerio está tratando más con la agroexportación que con la producción de alimentos básicos o de transformación del pequeño productor, unas 75 mil familias, cuando la verdad es que son unas 221 mil familias para que se produzca una mejoría en los próximos cinco años, misma que no se siente por ningún lado.



“Por otro lado, hay que tener en cuenta que Nicaragua es un país importador neto, digamos en aceite vegetal; compramos un 43 por ciento del arroz que se consume a nivel nacional y de un 27 por ciento del frijol nacional, y ahora el colmo es que nos convertimos en importadores de maíz, para dónde vamos”, apuntó Otero.



La trampa de los CPC



En cuanto a que la única opción de mantener un estricto control sobre los granos básicos sean los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), “es un discurso político que nos tiene entrampados”, a su criterio se le dedica más tiempo importante a la instauración de estos organismos que a los verdaderos problemas afectan al país.



“Los CPC no son un institución del aparato de Gobierno o del Poder de Estado, lo que debe hacerse es utilizar las instituciones del Estado, hay que reactivar este Estado, hay que ponerlo a trabajar en función de la población y eso es lo que no ha hecho hasta el momento”, subrayó.