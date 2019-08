Ortega llama a Colombia a acatar fallo de La Haya

El diario El Tiempo, el principal periódico de Colombia con sede en Bogotá, resaltó en su última hora anoche como noticia principal, la invitación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a las fuerzas armadas nicaragüenses “a estar preparadas” ante una eventual guerra con Colombia, pese a que dijo que no quiere semejante escenario para el país.



Las palabras de Ortega se produjeron ayer ante las fuerzas armadas nicaragüenses y a dos días de que se produzca la sentencia de La Haya sobre las objeciones preliminares interpuestas por Colombia, en el litigio sobre San Andrés y Providencia, y cayos adyacentes, interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia.



La noticia produjo una gran cantidad de comentarios en el sitio web de El Tiempo, y la mayoría de ciudadanos colombianos que participaron, consideraron que Ortega era azuzado por el presidente venezolano Hugo Chávez, a atizar un conflicto bélico con Colombia.



No queremos guerra, pero...



“Si nosotros tuviésemos buques de guerra o aviones de combate, aviones Mig-23, por ejemplo, estoy seguro que al presidente de Colombia ni se le ocurriría acercarse a San Andrés. Pero nosotros no podemos comparar la fortaleza militar de Colombia con nuestra fortaleza. Ellos abusan de esa fuerza”, señaló el mandatario.



“Con esa actitud de estar rechazando a la Corte, significa que está aceptando que tiene el caso perdido, y que está actuando fuera de la ley. Quiero hacer un llamado al gobierno de Colombia, al presidente (Álvaro) Uribe, para que acepte al juez, y no que le huya al juez, porque entonces está apostando a la ley del más fuerte”, aseveró el presidente.



Estados Unidos de nuevo fue blanco de sus críticas. Ortega insistió en que el narcotráfico no es un problema directo de Nicaragua ni de ningún país centroamericano, por lo que la Casa Blanca debe de invertir mil millones de dólares si quiere mejores resultados.



Ortega llama al Ejército a estar listo



Ortega dijo que Colombia, que ha actuado como “un imperio” en el mar Caribe, ha abusado de sus fuerzas y llevado en buques de guerra a sus gobernantes hasta la isla San Andrés, en litigio.



El mandatario nicaragüense, que calificó de “desplantes” esas actitudes de fuerza de los gobernantes colombianos, consideró que con esas acciones “muestran su inseguridad de que no son dueños de esos territorios”.



(Con información de El Tiempo y EFE)