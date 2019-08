Díaz Lacayo ve exitosa política exterior de Ortega

La política exterior del gobierno de Daniel Ortega es “productiva y exitosa”, aseguró ayer el historiador Aldo Díaz Lacayo en una disertación sobre la “Política exterior: Una política de Estado”, organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp.



Díaz Lacayo participó en el foro como delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y explicó “el ambiente internacional favorable” que hay para el gobierno y sus propósitos. “Estamos en la mira por ser pequeños y porque estamos regresando con experiencia para revolucionar con una política exterior productiva”.



Nicaragua no puede estar ajena



A su juicio, “Nicaragua no puede meter la cabeza como avestruz y negar que el mundo está convulsionado por los Estados Unidos”. El historiador considera que los gobiernos anteriores no tuvieron política exterior, y que el actual está actuando correctamente frente al mundo convulsionado.



“Hay que reivindicar la soberanía nacional. Somos más combativos y en el sur están saliendo ideas extraordinarias para combatir la unilateralidad. El gobierno tiene un ambiente internacional favorable para un proceso revolucionario”, expresó.



Sobre la necesidad de combatir la unilateralidad agregó que “hay que desconocer, pasar por encima de los organismos multilaterales o sacarles beneficios”.