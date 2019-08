A una acción, una reacción; y aún más en la novela política actual. Por ello, algunos diputados expresan a EL NUEVO DIARIO su posición sobre la confirmación de la sentencia contra Arnoldo Alemán.



“Es penosa, vergonzosa y descarada la actitud del gobierno de Ortega”, criticó la diputada Jamileth Bonilla, de ALN. Ella cree que la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, es una medida de chantaje y extorsión por parte del gobierno de Ortega, y no duda en afirmar que “Alemán está siendo usado como carnada”.



Bonilla recordó que el TAM retardó justicia para el reo Alemán y que justo en el clima político actual, los magistrados “corren” a resolver el caso con una reconfirmación de sentencia contra el ex presidente.



“Una medida de presión contra el bloque que cerró filas contra la dictadura”, dijo la diputada, quien confía en que Arnoldo Alemán resistirá a las “presiones”.



El diputado liberal José Pallais no se asusta con el fallo del TAM y afirma que ya era de esperarse, pues todo resulta tal a como lo ha venido revelando el “vocero” de Daniel Ortega, Rafael Solís, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.



Oposición total



También expresó que no van a ceder a las presiones, y que de una estrategia de oposición constructiva, los liberales pasarán a una oposición total, por tanto, los nicaragüenses no deben creer que los últimos sucesos respecto al máximo líder del PLC, van a provocar apoyo a ninguna figura que atente contra la Constitución, de acuerdo con Pallais, “un tema innegociable”.



“Lo que vemos es la culminación de una amenaza”, dijo Pallais, amenazas que de acuerdo con el liberal, surgen por la oposición a las reformas constitucionales y el veto a los CPC.



“A ver quiénes son los próximos en ir a la cárcel”, ironiza el diputado de ALN, Luis Callejas, al afirmar que la reconfirmación de la sentencia para Alemán no es más que “chantaje y presiones que aumentan la crisis institucional”.