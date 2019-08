Asamblea paralizada: Que legislen los TAM

La Asamblea Nacional está paralizada: los diputados liberales no quieren aprobar leyes, sólo discurrir en el hemiciclo durante horas. A un día de concluir la legislatura no está dictaminado el Presupuesto General de la República. Los legisladores sandinistas se ausentaron por dos días, mientras los opositores siguen temiendo que el presidente Daniel Ortega les “pare” nuevamente el proceso de formación de la ley y piden que “se recobre la institucionalidad”.



Después de dos días de sesiones frustradas, los legisladores se reunieron ayer en el hemiciclo; 12 hablaron durante dos horas y media, y luego todos los diputados liberales se levantaron. No se aprobó ley alguna.



Ésta fue la explicación que el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, dio ante la actitud de sus correligionarios: “Nosotros no vamos a continuar aprobando una ley que a lo mejor a Daniel Ortega no le guste”.



Los tienen “de lo más ralo”



“Bolaños dijo que nos iba (a los diputados) a agarrar de lo más ralo. Daniel Ortega lo hizo”, comentó el liberal Freddy Tórrez en su alocución, centrada básicamente en la necesidad “de rescatar la institucionalidad”.



Los gritos de burla con que fueron recibidos los legisladores sandinistas, quienes se vieron en la obligación de sesionar pues sus colegas habían logrado el quórum de ley, fueron devueltos a sus pares liberales cuando éstos se levantaron de sus curules para no aprobar la Ley de las Mypimes.



Rodríguez dijo que no aprobarán ninguna ley mientras no se apruebe el decreto legislativo que desconoce la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la ley que le quita al Presidente la facultad de crear consejos mediante decretos, Ley 603. “Estamos aquí exigiendo el respeto a la institucionalidad”, dijo.





PGR en veremos

El argumento principal de los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del PLC para no legislar, es que se debe “restituir el Estado de derecho”. Por esa causa no se aprobará en esta legislatura el Presupuesto General de la República (PGR), de modo que el año próximo por ley entrará en vigencia el proyecto enviado por Ortega.



“La estrategia es no darle chance al presidente para que muñequee por dos o tres meses (el próximo año). Vamos a revisarlo (el presupuesto) durante vacaciones, para que el 11 ó 12 de enero se discuta el presupuesto. También mandaremos a la Comisión de Justicia el pedido de interpretación auténtica de la Ley de Amparo y a la Comisión de Gobernación, el proyecto de Ley de Amnistía”, explicó el diputado liberal Wilfredo Navarro.



La actitud de los legisladores liberales, según el sandinista Wálmaro Gutiérrez, puede “poner en peligro la ejecución del Plan de Inversiones Públicas, y muchos recursos líquidos de cooperación que están condicionados en su desembolso a la aprobación del presupuesto en la Asamblea”.



“Ellos creen que al detener la aprobación (del presupuesto) le dan un golpe al gobierno”, aseguró Gutiérrez, quien insistió en que el dictamen del PGR no depende de los sandinistas, debido a que son seis diputados de un total de diez en la Comisión Económica.