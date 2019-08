Marcharon pese a los CPC

Centenares de nicaragüenses de diferentes sectores sociales marcharon ayer hasta lo más cercano que la Policía Nacional permitió acercarse a la Secretaría del FSLN, en donde despacha el presidente de la República, Daniel Ortega, para exigir al Gobierno que abra mayores espacios de participación ciudadana y frene la escalada alcista en los precios del agua, la luz y los productos de la canasta básica.



Llamó mucho la atención el despliegue policial, en conjunto con fuerzas de las brigadas especiales (antimotines), que se apostaron frente al Parque El Carmen y en los alrededores del complejo que aglutina la casa nacional del partido rojinegro, así como la vivienda en la que habita el mandatario.



En la marcha se destacó la presencia del ex vicepresidente de la República en tiempos de Violeta Barrios de Chamorro, el doctor Virgilio Godoy, quien dijo que era un motivo de orgullo para todos los nicaragüenses que estaban presentes en esa actividad.





El gobierno de Ortega

“Toda mi vida he pensado que los problemas del país deben resolverse entre nicaragüenses, y demostraciones como esta marcha forman parte de esa posibilidad. No se debe confiar en que alguien de afuera va a venir a solucionarlos, aquí en Nicaragua tenemos capacidad de alcanzar esos objetivos”, apuntó.



Al evaluar al gobierno del presidente Daniel Ortega, el ex vicepresidente de Nicaragua manifestó que no se puede hacer una buena gestión con alguien que hizo un mal gobierno antes, incluso expresó que pensó en la posibilidad de una buena administración de Ortega, “pero lamentablemente, vuelve la cabra al monte”.





CPC boicotearon salida

La enlace nacional de la Coordinadora Civil (CC), Georgina Muñoz, denunció que en Jinotepe y en otras localidades de Carazo, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no dejaron salir a los buses con marchistas, contando con el apoyo de los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).



Esta información fue ratificada por el presidente de la cooperativa de buses que trasladaría a esos ciudadanos, David Ocampo, quien expuso a EL NUEVO DIARIO que les bloquearon ocho vehículos que salían de las comunidades La Conquista, Buena Vista, Santa Teresa, Los Encuentros y una parte de Diriamba rural, “todas las personas que nos impidieron el paso se identificaron como miembros de los CPC, además de funcionarios del MTI y de oficiales de la Policía Nacional, quienes argumentaban que no tenían permiso para asistir a dicha marcha”, afirmó.



En otro orden, el Presidente del gremio de panificadores del país, Ermis Morales, calificó de delincuentes a Arnoldo Alemán y a Daniel Ortega, pero aseguró que está convencido de que si el pueblo de Nicaragua les pierde el miedo y se unen, pueden botar a “San Daniel y a su pandilla”, igual que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Poder Electoral, con el fin de cambiar este sistema.