Rechazo a amnistía

Políticos socialdemócratas, sandinistas, militantes cristianos y de otras tendencias ideológicas, rechazaron una amnistía que beneficie al ex presidente Arnoldo Alemán y a muchos narcotraficantes condenados, cuya iniciativa de ley será presentada hoy al plenario de la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC.



“No sé si los carteles (de la droga) les están pagando. Ellos aquí (en el proyecto de Ley de Amnistía) hablan que se dé amnistía a los condenados por lavado de dinero y por activos provenientes de actividades ilícitas, de la Ley 285. ¿Saben lo que eso significa? Que quieren liberar a todos los condenados por narcotráfico”, dijo el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro.



Por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, de quién se dice también saldría beneficiado con esa ley, aseguró que no la necesita porque no ha cometido ningún delito ni ha sido acusado por la Fiscalía.



La Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal y administrativa a Eduardo Montealegre por su función como ministro de Hacienda y Crédito Público en la renegociación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Sólo cabe un indulto



Para el legislador sandinista, Wálmaro Gutiérrez, lo que cabría en el caso de Alemán es un indulto. “Pero ellos no hacen (esa propuesta) porque estarían comprobando lo que todo el mundo sabe: Que (Arnoldo Alemán) robó”, dijo Gutiérrez, quien considera que los diputados del PLC “están garantizando la impunidad de Alemán”.



José Figueroa, también diputado sandinista, dijo que la propuesta de Ley de Amnistía es inconstitucional, porque ese beneficio solamente cubre los delitos políticos y comunes conexos. “No es delito político el saqueo al erario ni lavar dinero y crear fundaciones sospechosas”, precisó Figueroa.



El presidente del Movimiento de Unidad Cristiana, MUC, Daniel Ortega Reyes, cuyo partido es aliado del Frente Sandinista, dijo que no solamente Alemán “debe pagar por lo robado al pueblo, sino también el ex mandatario Enrique Bolaños, que fue vicepresidente de Alemán, porque estaba al tanto de lo que el político liberal hacía”.



Recordó que Alemán debe responder a Dios y a la patria por los desmanes cometidos, porque cuando juró como presidente de la República ante la Constitución Política, afirmó que cumpliría y haría cumplir las leyes, y no lo hizo.



Cómplices



Entre tanto, el político socialdemócrata de la alianza Unidad de las Fuerzas Democráticas, UDF, Mauricio Mendieta, manifestó que si los diputados se atreven a presentar la iniciativa, desde ese momento se convierten “en cómplices de Alemán y traidores de la patria”.



Mendieta se puso a tono con Figueroa, pues señala que la propuesta de ley es una aberración jurídica, porque Alemán no cometió delitos políticos, sino que comunes.