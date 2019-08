Diputados cierran enfrentados

En medio de la crisis institucional, la Asamblea Nacional cerró ayer las sesiones plenarias del año 2007, no sin antes agravar el conflicto entre este poder del Estado y el Ejecutivo, pues el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, denunció la supuesta falsificación del Código Penal aprobado este año.



En la sesión de ayer, Gutiérrez pidió la conformación de una comisión especial que investigue el caso. Según el legislador del FSLN, desde la primera secretaría del Parlamento se están haciendo cambios sustanciales a lo aprobado por los diputados en el plenario, sin embargo, se reservó los nombres de los funcionarios que estarían involucrados en el presunto hecho.



Gutiérrez dijo que la idea es enviar al presidente de la República, Daniel Ortega, un Código Penal diferente al aprobado, a fin de beneficiar al ahora reo de El Chile, Arnoldo Alemán Lacayo. Gutiérrez pidió una revisión del texto de la nueva legislación penal.





Oposición y rompimiento de quórum

El primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, rechazó las acusaciones de su colega y dijo que cualquier error que se detecte en el texto del Código Penal, se podrá enmendar después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, a través de una “fe de errata”.



Navarro también rechazó la posibilidad de que los diputados hagan cualquier revisión o modificación al texto de la nueva legislación, argumentando que no es el procedimiento legal establecido.



La propuesta de Gutiérrez irritó a los diputados de la oposición, quienes rompieron el quórum de ley haciendo que el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, suspendiera la sesión, sin siquiera aprobar la Ley de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mypimes, cuya discusión en lo particular llegó hasta el artículo seis.





Iniciativas a comisión

En tanto, las tres iniciativas de Ley de Amnistía fueron presentadas, pero pasadas a la Comisión de Paz, Gobernación y Defensa para su posterior dictamen; mientras que la iniciativa para una interpretación auténtica de la Ley de Amparo fue pasada a la Comisión de Justicia.



También pasó a la Comisión de Justicia una propuesta de decreto legislativo que anule la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la que se ordena la suspensión de la vigencia de la Ley 630, a través de la cual 52 diputados derogaron los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



Así, el Poder Legislativo concluyó su trabajo, sin embargo, para hoy está programada la sesión especial de clausura, a la que no asistirán los diputados de la oposición, según informó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, y primer secretario, Wilfredo Navarro.



“Mañana (hoy sábado) sólo va a venir (el presidente de la Asamblea Nacional), René Núñez, a su misa negra con sus sicarios”, expresó Navarro en referencia a los 38 diputados del oficialista Frente Sandinista.