Oposición pide intervención de la OEA

Los diputados de la oposición pidieron la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el conflicto institucional suscitado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. A través de una carta al secretario general del organismo regional, José Miguel Insulza, la oposición informó los diferentes acontecimiento que, según los diputados liberales, han roto la institucionalidad en el país.



El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, confirmó la redacción y firma de la carta que enviaron a Insulza, en la que le piden una visita para constatar la denuncia que en ella le exponen.





Diputados no pueden apelar a la OEA

Por su parte, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro Rivera, recordó a sus colegas de la oposición que únicamente el gobierno de Nicaragua puede pedir una misión de la OEA, pues “la OEA es un organismo regional de gobiernos y no de un poder del Estado”.



Navarro respondió que cualquier poder del Estado de un país miembro de la OEA puede pedir la intervención del organismo invocando la Carta Democrática Interamericana, de la cual Nicaragua es signataria.





Denuncian ilegalidades

En tanto, el diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais Arana, denunció el rompimiento de la institucionalidad por parte del presidente de la República, Daniel Ortega, al fracasar su intento por aprobar reformas constitucionales que le permitieran la reelección permanente.



El legislador del PLC y presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre, dijo que la resolución del TAM “le echa más leña al fuego” de la crisis institucional y que, lejos de solucionarla, la agrava aún más.



El diputado de la Convergencia Nacional, aliado del partido de gobierno, el Frente Sandinista, Agustín Jarquín Anaya, invocando los Acuerdos de Esquipulas II, pidió a los poderes del Estado --empezando por el Poder Ejecutivo--, a los representantes de los partidos políticos y de los organismos de la sociedad civil a iniciar lo más pronto posible un diálogo “franco y abierto” que ponga fin al conflicto.





Liberales lamentan sentencia

La crisis alcanzó al Poder Judicial y, en ese sentido, los diputados liberales lamentaron la sentencia de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, que confirmó la sentencia de 20 años de prisión al ex presidente y ahora reo de El Chile, Arnoldo Alemán.



Según los legisladores, la sentencia es anómala, pues violó los procedimientos elementales como la conformación de la Sala Penal, emitiendo una sentencia nula desde su forma.



El diputado y presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, no sólo lamentó la sentencia del TAM, sino que además siente que es el próximo en la “lista de Ortega”, al denunciar que el Canal 4 de la televisión oficial se ha convertido en el principal instigador en su contra con el caso de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, para cubrir las quiebras bancarias que dejaron unos 500 millones de dólares en pérdidas al país.



Sin embargo, Montealegre sugirió que en este caso, el Frente Sandinista no está sólo señalando que la Contraloría General de la República, CGR, está controlada por miembros del PLC y que, en última instancia, tendrían en sus manos la facultad para emitir una resolución estableciéndole responsabilidades penales que eventualmente podrían llevarlo ante la justicia.