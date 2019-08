“Irregularidades, pero no ilegalidades”

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, tomó distancia ayer de la suerte que enfrenta el ex presidente Arnoldo Alemán, a quien la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó su condena y revocó las medidas de libertad que gozaba.



“He hecho el compromiso conmigo mismo de no verter opiniones de alguien con quien tuve una extraordinaria y fraterna relación, sin embargo, he consultado opiniones, y algunos dicen que talvez hubo imprecisiones e irregularidades en el procedimiento, pero no ilegalidades”.



En declaraciones con EL NUEVO DIARIO, el vicemandatario dijo: “No creamos que los ojos del mundo están puesto en este país”, debido a lo que está enfrentando el ex presidente Alemán, y “desgraciadamente los ojos del mundo se ponen en este país cuando ocurren tragedias, cataclismos”.





Apoya llamado a la sensatez

“Los ojos del mundo estuvieron mucho en este país, pero en décadas pasadas”, añadió Morales Carazo. Estimó que Alemán tendrá el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance para tratar de revertir la situación, sin embargo, creo que “ésta es una situación de hecho y derecho ya plasmada, y lamento que esto le haya ocurrido”.



A pesar de las limitaciones a que el tribunal sometió a Alemán, Morales Carazo dice que su ahijado tiene situaciones privilegiadas en su hacienda, entre ellos el contacto telefónico, “de todas maneras creo que se está iniciando un proceso de orden jurídico penal que tiene sus propios caminos, y yo no interfiero en lo que es de los otros poderes del Estado”.



Compartió el llamado a la sensatez y el diálogo que hizo el sector empresarial sobre “las trabas que se están produciendo en la Asamblea Nacional y las contradicciones que se dan en el Poder Judicial”.