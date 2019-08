Bayardo Arce "mete el mono" por Presupuesto

La no aprobación del Presupuesto de la República de 2008 podría poner en riesgo 115 millones de dólares provenientes de organismos que financian este rubro, pero que necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional.



La advertencia la hizo ayer el asesor económico del gobierno, el ex diputado Bayardo Arce, al concluir en la Vicepresidencia de la República una sesión de trabajo entre los presidentes de las cámaras aglutinadas en el Cosep y el vicepresidente Jaime Morales Carazo.



Arce sostiene que esos organismos internacionales están claros que el Presupuesto de la República es legal, “pero sus propios regimenes los obliga a desembolsar las partidas correspondientes hasta que la Asamblea Nacional haya aprobado el Presupuesto”.



Aclaró que esa cantidad de dinero que podría estar en juego sería a lo largo del próximo año, y “no es que 115 millones de dólares serían desembolsados en enero (próximo), y a lo mejor ni siquiera estarán programados ni enero ni febrero.



Recordó que “esta situación ya se había advertido durante la visita del señor Murilo Portugal, del Fondo Monetario Internacional”.





Viene renegociación de la deuda interna

De paso el asesor informó que el gobierno tiene en marcha una renegociación de la deuda interna con los bancos, lo que obligará a una reforma presupuestaria. Anunció también que organizarán un grupo consultivo para obtener recursos extraordinarios para la reconstrucción de los daños provocados por el huracán Félix y las inundaciones en Matagalpa, Chinandega y resto del país.



“Obviamente al materializarse esa cooperación sobre la cual hemos venido trabajando a través del FMI, del Banco Mundial y de algunos países amigos, también va a determinar movimientos en el Presupuesto de la República de 2008”, dijo Arce.



“La situación presupuestaria está tranquila, normal y, obviamente, como ex diputado nos gustaría que la Asamblea Nacional tuviera una mayor responsabilidad con los temas económicos, confiamos en que estos avatares políticos que preocupan al Cosep se superen en los próximos días y que enero, cuando regresen los diputados, se pongan a trabajar en leyes que requieren la buena marcha del país”, dijo el asesor económico.