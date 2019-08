Sentencia del TAM es “viciosa”

La sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, es “viciosa” y debe ser atacada bajo un incidente de nulidad perpetua, consideró el ex presidente del TAM, Alfonso Dávila Barboza.



“Dentro del total seguimiento que le he brindado al juicio seguido al doctor Arnoldo Alemán por delitos contra los intereses propios de la economía del Estado como fraude, peculado, y otros delitos, incluso lavado de dinero, puedo asegurar en vista de lo denunciado, tramitado y resuelto con base en las normas y preceptos del veterano texto de Instrucción Criminal del 29 de marzo de 1879, que a mi entender es bien claro en el desarrollo de sus presupuestos formales y legales, que cuando se dictó la sentencia de primera instancia no se determinó el alcance de los artículos del citado código, como son, en primer lugar, lo relativo al cuerpo del delito, o sea, el artículo 54 y 55”, afirma el doctor Dávila Barboza.





No hubo cuerpo del delito

Tales artículos ordenan “no tramitar juicio alguno y suspender todo procedimiento por no estar bien conformado el cuerpo del delito, igualmente no se registra en el expediente de primera instancia el valer del artículo 171 con las preguntas de rigor, y eso es motivo de nulidad absoluta”.



“Finalmente, al marginar al magistrado Rafael Avellán, para conocer del Recurso de Apelación y resolver la misma por las magistradas Ileana Pérez y Angelita Dávila Navarrete, es más que visible la nulidad de la sentencia confirmatoria en contra de Arnoldo Alemán, dictada el 13 de diciembre del año que cursamos”, señaló el doctor Dávila Barboza.



Esta resolución, dijo el doctor Dávila, “tengo que confesarlo, es un atropello y una bofetada a la justicia nicaragüense, a la vez que dejo constancia que si fuera otro reo el condenado, ésta igualmente sería mi opinión”.



“Por lo tanto, la tal sentencia del 13 de diciembre puede ser atacada a mi juicio con el instrumento legal de lo que se conoce, y bien se identifica como incidente de nulidad perpetua. ¡Así sea!”, afirmó el doctor Dávila.