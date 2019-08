Magistrado Rosales pide cacao a sus colegas

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales Argüello, invitó a los diputados ante la Asamblea Nacional a dialogar. “Las puertas están abiertas, si quieren nosotros venimos a la Asamblea o vamos a un lugar neutro”, dijo Rosales antes de la sesión de clausura de esta legislatura.



“Los incito a un diálogo, a que reflexionen”, expresó nuevamente el magistrado, quien adelantó que la Corte Plena se reunirá esta semana para decidir sobre la resolución que emitió la Sala Constitucional que declara inconstitucional la Ley 603, que le quita al Presidente de la República la facultad de crear consejos mediante decretos.



Después de que esta Sala emitió dicha resolución, los diputados ante el Parlamento que integran las bancadas opositoras se han negado a aprobar leyes, aduciendo que la independencia de los poderes del Estado estaba siendo quebrantada.



No aprobar Código



Según Rosales, el Código Penal no debe ser publicado en La Gaceta, diario oficial, puesto que diputados sandinistas han denunciado que se le hicieron modificaciones que no fueron aprobadas en el hemiciclo.



“Las anomalías hay que preguntárselas al primer secretario, que envió el autógrafo que no era. Esa es responsabilidad de él”, expresó el magistrado. El autógrafo es la ley que se aprobó en el plenario, con las debidas correcciones de redacción y las mociones incorporadas y que firma el presidente de la Asamblea Nacional.



“Es lógico que se suspenda la publicación”, insistió Rosales, quien agregó que no es la primera vez que pasa este error, pero que por tratarse de una ley tan importante, como lo es el Código Penal, es preciso ser cauteloso.



Un día antes, el propio Presidente Ortega pidió a sus adversarios retirar las iniciativas de amnistía en consonancia con los vehementes llamados a diálogo que se han sugerido desde la Corte Suprema de Justicia, de los propios correligionarios del mandatario.