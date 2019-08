Amnistía puede ser reformada

Los diputados liberales, Óscar Moncada y Carlos Noguera, ambos mocionistas del proyecto de Ley de Amnistía, sin el menor rubor aseguraron que están impulsado esta ley para beneficiar exclusivamente a Arnoldo Alemán. “¿Y los narcotraficantes que pueden ser beneficiados? “¡Cómo vas a creer que voy a querer liberar narcos! Sólo se pensó en el doctor (Arnoldo Alemán)”, justificó Moncada.



Moncada dijo sentirse insultado cuando EL NUEVO DIARIO le consultó el propósito de incluir en la iniciativa de Ley de Amnistía, perdón para los condenados por los delitos contenidos en la Ley 285, de Estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.



“Me insultás preguntándome, ése no es el propósito (liberar a narcotraficantes), no recuerdo bien (cómo está redactada la iniciativa), eso fue hace tiempo, pero te puedo asegurar que nadie querría liberar narcotraficantes. Eso no recibiría ni un voto”, dijo Moncada.



Solís a favor



El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, se mostró tácitamente de acuerdo con la aprobación de una amnistía. Según él, el proyecto de ley debe ser reformado sólo donde dice que se perdonaría a los condenados por delitos provenientes del narcotráfico, pues eso afectaría la lucha contra el narcotráfico.



“Por querer sacar a una persona, van a sacar a 200 ó 300, y sería un escándalo en el país y a nivel internacional, en todo caso deberían restringirla para que no sea tan amplia”, dijo el magistrado.



La aprobación de esta amnistía fue una de las razones por las que los diputados liberales se negaron a aprobar leyes en la última semana de la legislatura, por lo que Solís invitó a dialogar a los diputados ante la Asamblea Nacional.



Pero…



Los liberales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han elaborado tres iniciativas de Ley de Amnistía. Todas dicen básicamente lo mismo y, según lo que aseguran Moncada y Noguera, sólo persiguen la liberación de Alemán.



Las tres iniciativas fueron presentadas en el año 2005, la primera en febrero de 2005, la segunda en octubre y la tercera en noviembre. La semana pasada los diputados del PLC con la ayuda de los de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) lograron que se enviara a la Comisión de Gobernación las iniciativas, que luego serán dictaminadas.



El primer artículo dice así: “Se decreta, otorga y concede amplia e incondicional amnistía a favor de las autoridades, los empleados públicos, ex funcionarios de la administración pública y poderes del Estado, de cualquier rango o jerarquía, al igual que a favor de cualquier otra persona involucrada como autor y o partícipe en la comisión u omisión, de los siguientes delitos: fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir, lavado de dinero y activos provenientes del narcotráfico y delitos electorales”.



En un acto de la Policía Nacional, el presidente Daniel Ortega dijo que “parecía que los carteles de la droga les están pagando a los diputados liberales y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS)”, lo que provocó la reacción inmediata de éstos últimos, quienes no apoyaron la propuesta y aseguraron que Ortega “casi raya en la locura”.



“Otras circunstancias”



“Se tendrá que hacer más estudios y adaptarlos a la realidad. Esa iniciativa es vieja”, dijo, por su parte, Carlos Noguera, quien justificó la propuesta diciendo que “la circunstancia política estaba relacionada con el doctor Alemán”.



Ninguno de los dos legisladores consultados supieron decir si habían pensado en que la ley no sólo beneficiaría a Alemán. “No, no se va a proteger a narcotraficantes”, alcanzó a expresar Noguera.



El artículo dos del proyecto de ley establece que “la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, los jueces y tribunales, deben archivar y ordenar la libertad inmediata de los amnistiados”.



La amnistía comprendería desde el 14 de marzo de 1990 hasta la fecha, y restituye los derechos civiles y políticos. Además de Moncada y Noguera, la ex diputada Liliam Morales Tábora, Gabriel Rivera, Enrique Quiñónez, Eduardo Mena y Noel Pereira Majano.



Rechazo total



El coordinador del Programa de Defensa y Denuncia del Cenidh, doctor Gonzalo Carrión, rechazó la intención de las propuestas de amnistía. “La amnistía en muchos casos es promotora de la impunidad”, aseguró Carrión, quien aclaró que la medida de gracia del Estado “es motivada fundamentalmente por hechos inminentemente políticos”, pero “en el caso de Alemán no corresponde con la clásica bondad de la amnistía”.



El hecho que quienes han delinquido sean políticos o altos funcionarios gubernamentales, “no convierte el delito de robo, peculado, malversación, en un hecho político para señalarlo como una persecución política”, dijo Carrión.



El Cenidh alertó el hecho que los “políticos” utilizan a la Amnistía como un “atractivo instrumento promotor de la impunidad”.