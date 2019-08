“CSJ debe restituir derechos a AN”

La Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe restituir a la Asamblea Nacional sus totales facultades de legislar sin condiciones, sin chantajes y en libertad absoluta para los diputados de la Asamblea Nacional, aseveró ayer Eduardo Montealegre, Presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



La restitución de los derechos de la Asamblea Nacional debe implicar que ningún Tribunal de Apelaciones pueda detener el proceso de formación de la ley, “eso es fundamental para un Estado de Derecho”, señaló Montealegre, para quien el diálogo y el entendimiento es necesario en vías de fortalecer la institucionalidad.



La alianza electoral y la amnistía



Respecto a su alianza electoral, la casilla que usarán la ALN y el PLC para su alianza electoral municipal es el pegón que tienen ambas agrupaciones políticas. Sin embargo, Montealegre dijo que el tema de la amnistía debe discutirse a profundidad escuchando a la población. “No es cuestión de sentarse a una mesa y negociar, sino de tener en cuenta el sentir del pueblo de Nicaragua”.



“La prioridad del Bloque contra la Dictadura es asegurar que en Nicaragua no se instaure una dictadura. Y lo primero que existe en una dictadura es cuando se cercenan y quitan la independencia de los Poderes del Estado”, reiteró Montealegre.



Barrida sandinista en CSE



Montealegre negó que la barrida que organiza el FSLN en los Consejos Electorales Departamentales, CED, sea en contubernio con la ALN, ya que los recién nombrados no pertenecen a dicha organización, por lo que conforme a la Ley Electoral, a ALN le corresponde la presidencia y primeros miembros en los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y en las Juntas Receptoras de Votos, JRV, por ser la segunda fuerza electoral en lugar del PLC.



El FSLN destituyó a Rommel Reyes Soza del PLC en Nueva Segovia como presidente del CED, colocando a René Raúl Paiz Gadea, del FSLN. En Managua, Edgard Delallana Almendarez, del PLC, fue sustituido por Benito Guevara, del FSLN. En Rivas, José Ángel Granado Centeno, del PLC, fue sustituido también. En Chinandega también se democionó a Róger Omar Sánchez Ríos, del PLC, sustituyéndolo por Francisco Gradiz Mayorga.



Montealegre dijo que tienen listas sus ternas para ser enviadas al CSE cuando lo solicite conforme a la Ley Electoral, pero que no tienen nada que ver con tales despidos.