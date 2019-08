Bozalean a Bonilla

La Comisión de Honor, Ética y Justicia de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, dejó claro ayer que al presidente de este partido político, Eduardo Montealegre Rivas, no se le puede criticar en público y menos a través de los medios de comunicación.



Esta posición llevó a la diputada disidente, Jamileth Bonilla, a acusar a la dirigencia de ALN de actuar de manera autoritaria y contraria a los principios democráticos que le dieron origen como partido político.



Bonilla salió llorando de una reunión con los miembros de la Comisión de Honor, Ética y Justicia de ALN, ante quienes debía rendir un informe sobre su presunta actuación al margen de los estatutos que rigen al partido, por haber conformado una bancada independiente en el Poder Legislativo y por atreverse a criticar a Montealegre a través de los medios de comunicación.



No dio detalles



Aunque los miembros de la comisión partidaria lo negaron, Bonilla denunció maltrato, sin embargo, no quiso revelar detalles de la manera en que la intimaron ni de lo que le dijeron al punto de hacerla llorar.



Bonilla insistió en que la dirigencia de ALN “está actuando igual o peor que el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista”, en referencia a la forma en que la trataron los miembros de la comisión disciplinaria.



Agregó que esperará el informe conclusivo de la comisión para decidir si se va o no del partido, aunque ha tomado la investigación como una forma de apartarla definitivamente de ALN.



Gurdián reacciona



Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Virgilio Gurdián, no sólo no presentó las acusaciones que por escrito deberían existir en contra de Bonilla, sino que confirmó la molestia de la directiva partidaria por las críticas públicas de la diputada disidente en contra de Montealegre.



“Los problemas internos se resuelven a lo interno del partido”, explicó Gurdián, quien además aseguró que la decisión de destituir de su cargo como secretaria de planificación a Bonilla, la tomará la Junta Directiva en pleno, conforme a los resultados de la investigación que realizan.



En tanto, los diputados disidentes Ramiro Silva y Ramón Macías Luna, no asistieron a la cita, pues también estaban supuestos a comparecer ante la comisión investigadora por formar parte de la bancada independiente que preside Bonilla.



Silva podría perder su cargo como presidente de ALN en el Distrito Tres de Managua, mientras que Macías Luna también podría ser defenestrado de la presidencia departamental de León.



“Torpedean unidad”



Por otra parte, Bonilla cuestionó la legalidad de la comisión y del procedimiento en su caso; además, señaló que no existe ninguna acusación oficial en su contra. Según Bonilla, la Junta Directiva de ALN tampoco tiene potestad para destituirla de su cargo mientras no se cumpla con el procedimiento para ello.



También acusó, sin mencionar nombres, a varios miembros de ALN de torpedear los esfuerzos de unidad de la derecha; incluso dijo que varios dirigentes de ALN no están de acuerdo en continuar en el denominado “Bloque contra la dictadura”, integrado por los 52 diputados de la oposición en la Asamblea Nacional.