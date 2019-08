Temen “dictadura institucional”

La doctora Vilma Núñez reiteró su preocupación por la instauración en el país de una “dictadura institucional”, donde la instrumentalización de las instancias gubernamentales “es la vía a través de la cual esa dictadura se va a instaurar en el país si el pueblo lo permite”.



Según Núñez, el país vive momentos peligrosos. “Esto no es exageración, ya vivimos una dictadura, pero creo que se está instaurando una dictadura institucional”, aseguró la presidenta del Cenidh, tras comentar el estado de persecución política que el gobierno está desatando en contra de los organismos no gubernamentales, específicamente contra la Red de Mujeres contra la Violencia, cuyas principales dirigentes fueron denunciadas ante la Fiscalía tras la defensa que hicieron a favor de “Rosita”.



“No se trata de una simple acusación contra las nueve dirigentes, es el inicio de la persecución política para la exclusión total de los organismos no gubernamentales de la vida social del país”, aseguró.



Denuncia con inconsistencias



La doctora Núñez mostró esperanzas que el Ministerio Público desestime la denuncia que interpuso la Asociación pro Derechos Humanos contra las mujeres de la Red, en tanto, según ella, la denuncia presenta muchas inconsistencias, “sobre todo por la falta de apersonamiento adecuado”. Detalló que la persona que actúa como apoderado del organismo de derechos humanos no presenta el poder ni la existencia jurídica de esa asociación. “Con sólo eso hay suficiente fundamento para que la Fiscalía rechace de plano la denuncia”.



“Esperamos que no haya interferencias, que así como se tiene instrumentalizado a los tribunales, la Contraloría, el Tribunal Electoral, esperamos que quede una institución libre de esa instrumentalización”, afirmó.