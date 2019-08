PGR cita a Montealegre sobre el caso de Cenis

El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, confirmó que la Procuraduría General de la República, PGR, lo citó para que comparezca a declarar el próximo nueve de enero ante esta instancia, en relación con el caso de los Cenis y de la subasta de los activos de cada uno de los bancos quebrados en la década pasada.



Aseguró que la notificación de la PGR no le sorprende después de escuchar los ataques que le ha dedicado en los últimos días el Presidente de la República, Daniel Ortega, en sus comparecencias de prensa y en sus discursos en actos oficiales.



“Es cierto, la PGR me remitió una notificación en base a la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), y este viernes envié una carta a la procuraduría en donde les manifiesto que para esos días estaré fuera del país por compromisos previos, con el fin de pasarla para la semana del 15 de enero. Por mi parte, estoy a la orden a responder las preguntas que tengan a bien hacerme; ya fui a la Fiscalía, ya fui a la Contraloría y ahora a la Procuraduría”, señaló.



Sobre la presión que pudo ejercer el presidente Ortega sobre la PGR para reactivar el caso, indicó que en política no existen las coincidencias, por lo que asume que hay una orientación para revivir ese proceso. “Pero no importa, allí estaré atento a responder las preguntas que quieran hacer al respecto”, indicó.



Apuntó que con estas maniobras no lo van a detener en torno a la posición que tiene contra los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), tampoco respecto de que se debe restituir la independencia a la Asamblea Nacional y su facultad de legislar sin ningún tipo de intromisión por parte de los otros poderes del Estado.



No presentarán iniciativas

Por otra parte, negó que el nueve de enero la oposición vaya a presentar al plenario de la Asamblea Nacional el tema de la amnistía, la interpretación auténtica de la Ley de Amparo y la revocación de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre los CPC.



“El Poder Legislativo comienza a funcionar hasta el 10 de enero, y hasta la siguiente semana hay plenario, y en caso de no estar presente, allí estará mi suplente, además de los otros 50 votos”, enfatizó.



Al referirse al interés que existe de revivir el proceso de los Cenis y todo lo que devino con la quiebra de los bancos, expresó que es una clara señal de que no están contentos con su posición en la Asamblea Nacional, en torno a los CPC, con su insistencia en que se le devuelva al Poder Legislativo su facultad de hacer su trabajo y con el liderazgo que viene ejerciendo para conformar este “Bloque contra la Dictadura”.



“Además, estas posiciones las tiene la mayoría de los diputados y son el reflejo de la preocupación de la población; estamos observando incidentes como los ocurridos el miércoles pasado, y nos preguntamos cuál es la necesidad de tener un ejército de seguridad privada, ¿es que acaso el presidente Ortega no le tiene confianza a la policía? Recuerdo que llovieron muchas críticas cuando el ex presidente Arnoldo Alemán conformó su cuerpo de seguridad privada, lo que incluso molestó a las propias autoridades policiales”, indicó.



Si fue malo ayer, ¿por qué va a ser bueno hoy?

Montealegre cuestionó la actitud de Ortega respecto del irrespeto a las autoridades legalmente constituidas, y señaló que si antes fue malo que Alemán utilizara seguridad privada, ¿por qué va a ser bueno ahora? Agregó que tiene “mucha confianza” en el profesionalismo y en la capacidad de la Policía.



“Puedo asegurar que si yo fuera Presidente no tendría mi propio cuerpo de seguridad, por eso todos nos preguntamos, ¿a qué le temerá el presidente Ortega?, porque la Policía Nacional es sumamente profesional, de tal forma que mi persona defiende la institucionalidad de esa entidad, la que está siendo irrespetada por el propio mandatario”, sostuvo.