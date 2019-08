Entrevistas visionarias

Al término de 49 entrevistas dominicales en la Sección Política de EL NUEVO DIARIO, el balance es que en su mayoría fueron visionarias de una situación que se avizoraba desde el propio 7 de enero de 2007, cuando en la primera conversación del año, el analista político y constitucionalista, doctor Cairo Manuel López, expresó que el recién electo presidente Daniel Ortega debía conformar un gabinete con personas profesionalmente capaces y no leales. A un año, ese anhelo no se cumplió.



Pero sí hay otras entrevistas que fueron visionariamente precisas. El domingo 22 de julio, el doctor Manuel Aráuz Ulloa, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, fue categórico en sus palabras: “Consejos del Poder Ciudadano causarán crisis institucional”. Exactamente lo que hoy vivimos.



Desde ese tiempo, se observaba que el Frente Sandinista estaba jugando una estrategia muy fina con la imposición de los CPC, poniendo como escudo la legalidad de éstos con base en el artículo 2 de la Constitución, y poniendo a sus adversarios en una situación incómoda, porque no podían derogar algo (los CPC) que estaba fuera de la ley, y que solamente existía de hecho, opinó el doctor Aráuz Ulloa.



El “algo más de Tomás Borge”



El domingo 25 marzo, Tomás Borge habló de temas espinosos: Estado teocrático, matriarcado y aborto terapéutico, de un parlamentarismo “y algo más”. El parlamentarismo parece ser un tema guardado, por ahora, por el presidente Ortega, pero sospechamos que ese “algo más” es la crisis provocada por la imposición del proyecto político de Ortega-Murillo y la resistencia de una fragmentada oposición.



El 15 de enero, cinco días después de la toma de posesión de Ortega, los nicaragüenses observaban incrédulos y expectantes prolongados discursos “amanezqueros”, llegadas de dignatarios, saludos, idas y venidas, promesas…, mientras un gabinete de rostros nuevos y antiguos, tomaba la administración de sus respectivas carteras.



Pero en el ambiente se percibía un nuevo estilo de relaciones internacionales, marcado por una dependencia vehemente del gobierno de Venezuela. El 21 de enero, el embajador de Venezuela en Nicaragua, Manuel Gómez, desentrañaba cuán “chavista” se convertiría el gobierno de Ortega al firmar el tratado alternativo ALBA con ese país. Miguel Gómez descartó en esa ocasión que el presidente Daniel Ortega hubiera comprometido a Nicaragua a apoyar la política exterior de Venezuela respecto de Estados Unidos.



Sólo un ministro entrevistado

De los 49 entrevistados, entre el 7 de enero y el 9 de diciembre de 2007, sólo un ministro y un asesor presidencial aceptaron ser entrevistados por EL NUEVO DIARIO, los demás fueron diputados, analistas y dirigentes de partidos políticos.



Cuando aún se percibía una ligera luna de miel entre el gobierno y los medios de comunicación, el 28 enero, el recién nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara Obregón, un rostro desconocido en la administración pública, habla de “reconciliación, desarrollo económico y justicia social”, promete un “rostro humano” en el nuevo gobierno y que honraría el compromiso de pagar la deuda interna y externa, tema que meses después se tornó polémico.



En la medida en que el gobierno iba enseñando sus dientes, ya se vislumbraba una oposición débil, y así, el 4 febrero, Eliseo Núñez Morales, hasta hace poco un ferviente seguidor y defensor de Alemán, se quejaba de que el mismo “Alemán los quería envolver”.



Así, muchas voces, todas con un peso político dentro de sus respectivas organizaciones de derecha, observaban un camino lleno de grandes obstáculos que, en ocasiones, parecían insalvables.



Hora de evaluar

El 11 de febrero ya era tiempo de evaluaciones. Así encontramos al ex poderoso negociador del FSLN en la Asamblea Nacional, Bayardo Arce Castaño, ahora convertido en asesor económico del nuevo gobierno.



Para Arce, ya era hora de dejar atrás la canción de John Lennon: “Lo que queremos es trabajo y paz…” y debía pasarse a los hechos, aunque un sector de la ciudadanía estaba poniendo en duda su voluntad manifiesta de practicar el slogan de la campaña electoral.



La alerta de la comunidad internacional fue expresa el 19 febrero, cuando los embajadores de Suecia, Finlandia y Noruega --Christensen, Luoto y Zetterberg-- explicaron a EL NUEVO DIARIO su interés en apoyar una reforma tributaria que diera mayor equidad impositiva. Piensan que es posible que el gobierno entable un diálogo al respecto con el FMI.



El 25 febrero, el presidente del MRS, Enrique Sáenz, advirtió que el gobierno estaba llevando al pueblo a una “democracia esquizofrénica”, al hacer notar el peligro de que el gobierno del presidente Daniel Ortega estaba falsificando las palabras, en donde el discurso oficial no encuentra relación con el mundo real; de modo que el autoritarismo político pase a llamarse “democracia directa”, y se hable de “comunicación” cuando se actúa en secreto. Esa sería la tónica futura del gobierno.



Joseph Owen, representante del Banco Mundial en Nicaragua, el 4 de marzo llamaba a “castigar el robo de energía” en el ánimo de mejorar la relación entre el Estado nicaragüense y la trasnacional Unión Fenosa.



Las ONG fantasmas

Un verdadero escándalo surgió desde el seno de la Asamblea Nacional, cuando el 11 de marzo, el diputado PLC Francisco Aguirre Sacasa --aunque dijo que el Presupuesto General de la República era responsable-- pidió que se investigara el origen de las asociaciones fantasmas y ONG vinculadas con diputados del PLC y del FSLN.



El 22 de abril, el economista José Luis Medal calificó al gobierno de Ortega como “coyunturalista” porque no se había separado de los lineamientos fondomonetaristas y porque no tenía una estrategia clara de desarrollo. Lo que hay es una “política de facto de profundización de la dependencia”, dijo.



Los problemas internos en el FSLN no han estado ajenos en su primer año, y así, el 27 de mayo, Alejandro Martínez Cuenca declaró que “el sandinismo es más que Ortega”, y cifró sus esperanzas en que las cosas cambiarán en su partido y que Nicaragua puede permitirse la oportunidad histórica de vivir el proyecto de Sandino.



Pero ya antes, el 9 abril, el disidente sandinista, Henry Petrie, había analizado en perspectiva, los primeros cien días del gobierno de Ortega, que se estaba construyendo una autocracia con muchos hilos de poder.



La sobrevivencia del PLC

El 15 julio, René Herrera, magistrado electoral y principal asesor de Arnoldo Alemán, admite que “el PLC ha sabido sobrevivir”, y que existe optimismo porque considera que “la tormenta había amainado” y que la estrategia del gobierno de Estados Unidos de vetar a Arnoldo Alemán y apostar por Eduardo Montealegre es una de las causas fundamentales de la división de las fuerzas liberales, considera el magistrado electoral René Herrera.



El único obispo entrevistado por esta sección fue el fraile Carlos Enrique Herrera, Obispo de la Diócesis de Jinotega, el 9 de septiembre. “El pueblo no ve estilos democráticos”, declaró en su parte medular.



El 7 de octubre, el doctor Mauricio Mendieta, impulsor de la coalición “Unidad”, destaca que “Alemán ha sido un instrumento de división” entre las fuerzas de la derecha, y que estaba consciente de que este personaje torpedearía estos esfuerzos. Hoy, nuevamente, Alemán está preso en El Chile.



El domingo 18 de noviembre, los cimientos del FSLN se estremecieron porque uno de los ex principales estrategas de ese partido, ahora en la disidencia, Julio López Campos, advirtió que producto de las crisis internas en FSLN y el gobierno, “cuidado Daniel no termina” su período.





Otras entrevistas

18 marzo. Morales Carazo habla de las pláticas con el FMI: “No hay imposiciones”



1 abril. Humberto Belli Pereira, Rector de Ave Maria College: “Siempre le he tenido un gran aprecio al Cardenal”



15 abril. Víctor Tirado López: “Esa obsesión de Daniel, como Mao, como Stalin: Un revolucionario... sin revolución”



29 abril. Poeta Michèlle Najlis desentraña la intimidad Ortega-Obando: Binomio de la doble moral

6 de mayo. Reafirmación de la izquierda o la absorción de la derecha: La simbiosis del MRS

13 de mayo. Salvador Talavera, diputado por el Partido de la Resistencia (PRN): “Nos ofrecieron un Ministerio de Reconciliación y Paz”



20 de mayo. Alemán no cabe en la oposición porque tiene carcelero: Las tres pistas de José Rizo

3 de junio. Jesús Miguel “Chuno” Blandón, director de Radio Tigre: “Con Bolaños existió un Telcor represivo”



10 de junio. Habla Cárcamo desde su silenciosa curul: “Me dicen el pandillero mayor”



17 de junio. Jamileth Bonilla: Tiene que “pringarse” para alcanzar la unidad: Montealegre y “el lodo” arnoldista

24 de junio. Azucena Ferrey Echaverry: “Somos aliados, pero no hablamos”



1 julio. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Cenidh, denuncia: “Hay expedientes selectos”



8 de julio. Dora María Téllez: Su meta estratégica es la reelección: “Daniel es de espuelas grandes”



29 julio. Azalia Avilés, Presidenta del Partido Conservador: “ALN debe tener más beligerancia”



5 de agosto. Maximino Rodríguez, jefe de bancada del PLC: “Sólo los reptiles no evolucionan”



12 de agosto. José Pallais identifica los tentáculos de una corrosiva mafia: Poderes hacen escarnio con la propiedad

19 de agosto. Enrique Sáenz, jefe de bancada del MRS: La agenda oculta de la Asamblea Nacional

26 de agosto. Elías Chévez, secretario político del FSLN en Managua: “Un volado nos han hecho con tantos ataques”



2 de septiembre. Stanford Cash Dash asume su curul conservadora: “Un político tiene que ser de mente abierta”



16 de septiembre. Condenados todos, menos uno... Noel Ramírez: “Yo creo que valió la pena”



23 de septiembre. Agustín Jarquín Anaya: “El país se está pasmando”



30 de septiembre. Ricardo Acevedo Peralta, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia: “Grandes países deben cumplir sentencias”



14 de octubre. Alejandro Bendaña, experto en relaciones internacionales: “Hay que negociar con Colombia”



21 de octubre. Nieto de Sandino lanzado a la palestra política: Entre su abuelo y el compadre Daniel

28 de octubre. Martín Malharro, académico y periodista argentino: “Cuando hay relaciones de amor entre el periodismo y el gobierno... yo sospecho”



5 de noviembre. Lo inexplicable: entre los 2.50 de ayer y los frijoles a 20 de hoy: César Pérez y los mitos de la UNEN

11 de noviembre. Miriam Argüello cree que el problema no es el sistema, sino las personas: “Nicaragua necesita transformación moral y ética”



25 de noviembre. Eliseo Núñez Morales habla de Alemán y algo más: ALN en la encrucijada

2 de diciembre. Francisco Aguirre Sacasa, Presidente de la Comisión Económica de la AN: “La clase media está quedando pulverizada”



9 de diciembre. Miguel Gómez, Embajador de Venezuela, y el mea culpa del chavismo: “Sobreestimamos nuestra fuerza”