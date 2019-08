“Ojalá así trataran a los nicas en EU”

El Arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, lamentó el caso de la liberación del estadounidense, Erick Stanley Volz, a la vez que recomendó realizar una “estricta revisión” del sistema judicial nicaragüense para que no se repitan actos como el del norteamericano.



Aunque dijo desconocer si la liberación de Erick Volz y la revocación del régimen de convivencia familiar al ex presidente Arnoldo Alemán fue una negociación entre el presidente Daniel Ortega y la Embajada de los Estados Unidos, a cambio de las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Esso, Brenes recomendó una “estricta revisión” al sistema judicial en Nicaragua.



“Como nicaragüense y como pastor me dolió un poco la liberación de Volz, porque aquí queda una familia que sintió la muerte dura de un familiar, como ocurrió con esta muchacha, y sería muy interesante que las campanas de la libertad también sonaran en los EU a favor de la liberación de muchos compatriotas, el mismo tañido de esas campanas dicen dan-darán”, indicó.



Tratamiento debe ser recíproco

Reiteró que sería muy interesante que muchos hermanos nicaragüenses que se encuentran en las cárceles de Estados Unidos, sean puestos en libertad, “incluso, una gran cantidad de ellos están privados de libertad por causas mucho menores que el delito atroz cometido en contra de esta muchacha”, señaló.



“En ese sentido, pido que nuestro sistema judicial pueda revisarse un poquito, a fin de no dejar que otra familia, como la de la víctima, sufra al ver salir impune al que se le imputaba el crimen”, señaló.



Brenes insistió en la necesidad de la “reconversión de las almas”, sin embargo, señaló la importancia no sólo de la reconversión de los hombres, sino, también lo dice en las instituciones. “Debe haber una reconversión en nuestro sistema judicial, todas las autoridades que imparten justicia se deben sentar y meditar sobre cómo están desempeñando su labor”, expresó.



Respecto de la posición del gobierno y de la solidaridad que debió mostrar con la familia de la joven, Brenes dijo que no le gusta emitir juicio cuando no está claro de las cosas, “es cierto, que un familiar dijo en un medio de comunicación que faltó más apoyo de parte del Presidente de la República, pero tengo entendido que condenó esa resolución, es más, manifestó que lo ocurrido fue una situación triste y lamentable”, señaló.