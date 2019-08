“Hagan como Chávez”, dice Ortega a OPEP

El Presidente de la República, Daniel Ortega, reiteró sus críticas a empresas trasnacionales por no dar un tratamiento preferencial a los países en vías de desarrollo en la comercialización del petróleo, informaron hoy fuentes oficiales.



Ortega también señaló en tono crítico que los países miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, en su más reciente reunión, “sólo tomaron nota” de la propuesta presentada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre este trato preferencial para unas 52 naciones pobres.



“Cómo quisiéramos que todas las empresas que hacen grandes negocios con la venta del petróleo le dieran ese tipo de tratamiento a los países en vías de desarrollo, a los países pobres que no somos productores de petróleo, tal como lo hace Venezuela, dijo el líder sandinista, según publicó en un portal del gobierno nicaragüense.



Durante la entrega de títulos de propiedad a 725 desmovilizados del Ejército, del Ministerio de Gobernación y de la ex Resistencia Nicaragüense (RN) en el Parque Sandino de Managua, Ortega volvió a referirse la noche del sábado a la iniciativa de Chávez.



En su alocución, formuló un llamado a los países miembros de la OPEP a dar un tratamiento preferencial a los países pobres, como lo hace el gobierno de Chávez por medio de la iniciativa de Petrocaribe.



“En el caso de los países que conforman la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), tal como nosotros pertenecemos, el 50 por ciento se pagará a 90 días plazo y el otro 50 por ciento a 25 años de plazo, con el uno por ciento de interés”, anotó Ortega.



El mandatario recordó que estas condiciones las establece el ALBA, por lo que Nicaragua no sólo se beneficia de esta iniciativa, sino que también de las condiciones que ofrece el pacto Petrocaribe, creado en 2005.



Según este acuerdo, Venezuela suministra unos 103,000 barriles diarios de petróleo a los miembros, que cancelan la factura en un período que varía de 17 a 25 años, y una financiación del 40 por ciento, si el precio del barril supera los 40 dólares, a una tasa de interés del uno por ciento.



“Los países ricos como Estados Unidos y los europeos pueden pagar a cualquier precio el petróleo, porque ellos concentran la riqueza”, afirmó Ortega.



Y agregó que en “cambio nuestros países no pueden, por esa situación nuestro hermano Hugo Chávez hizo una propuesta para que todos los países productores de petróleo le den un tratamiento como Venezuela le da a los que estamos en Petrocaribe y los que estamos dentro del ALBA”.