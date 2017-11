Oposición se quedó solo con 18 alcaldías

El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó este lunes los resultados definitivos de los comicios municipales del 5 de noviembre, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se pronunció al respecto rechazando los resultados de tres municipios, donde asegura ganó las alcaldías.

La organización política Ciudadanos por la Libertad (CxL) también desconoce los resultados en cuatro municipios, en los cuales dice haber triunfado.

El CSE confirmó que el FSLN obtuvo 153 alcaldías, el PLC 11, CxL 6 y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) una.

El PLC mantuvo su reclamado por lo que pidió un recurso de revisión alegando que con actas en mano puede comprobar que ganaron las alcaldías de El Jicaral (León) San Pedro de Lóvago (Chontales) y Rancho Grande (Matagalpa).

“Rechazamos los resultados en estos tres municipios donde no se ha respetado la voluntad del pueblo”, dijo María Haydée Osuna, presidenta del PLC.

El CSE presentó el documento publicado ayer en La Gaceta con la resolución y lista de electos, “es materia electoral, no admite recurso alguno”. No obstante, el exmandatario Arnoldo Alemán, presidente honorario y consejero del PLC, dijo que su partido seguirá “denunciando ante el mundo” las supuestas irregularidades cometidas en las elecciones municipales.

María Haydée Osuna reiteró que el reclamo del PLC en tres municipios se sustenta en las copias de las actas de escrutinio correspondiente a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de esas localidades, con las cuales demuestran que los “liberales ganaron esas alcaldías”.

Sin embargo, el CSE no dio trámite a los recursos del PLC y “esa es una de las preguntas que nos hacemos ¿por qué o cuál fue la razón por la que no admitieron los recurso? Nos hacemos la pregunta porque no recibimos ninguna explicación del CSE”, sostuvo Jorge Irías, director de comunicaciones del PLC.

Por su parte, CxL desconoce los resultados en San José de Bocay (Jinotega) El Coral (Chontales) Bocana de Paiwas, (Caribe Sur) y San Miguelito (Río San Juan).

Kitty Monterrey, presidenta de CxL, sostuvo que “en El Coral fueron alterados los resultados de tres JRV para sumarle 300 votos al FSLN y restarle 399 votos a CxL. En San José de Bocay fueron alterados los resultados de nueve JRV para sumarle 1,550 votos al FSLN y las actas de cinco JRV de Paiwas fueron manipuladas en el Consejo Regional en Bluefields para favorecer al PLC”.

También “en San Miguelito había una acta con resultados ilegibles que debía ser verificada, porque con esta acta CxL gana en el municipio”, enfatizó Monterrey.

CxL también presentó los recursos de revisión de los resultados para estos municipios, pero el CSE no los admitió.

“El CSE en su resolución se limitó a decir que estos recursos no eran válidos porque no habían sido impugnados (los resultados) en las JRV, que ellos (CSE) solo podían corregir mediante el recurso de revisión, errores aritméticos cometidos en la publicación de resultados provisionales. Según el CSE no existe en la Ley la posibilidad para un reclamo contra actos fraudulentos ejecutados fuera de las JRV”, señaló la presidenta de CxL.

Tres de las seis alcaldías ganadas por CxL, son del municipios del departamento de Jinotega, jurisdicción a la cual pertenece San José de Bocay, donde CxL, a juicio de Monterrey fue despojado como “despojaron de la Alcaldía a quienes votaron por el PLC en San Pedro de Lóvago”.

Lo llamativo en este caso es que en San Pedro de Lóvago el CSE decreta que ganó CxL, pero Monterrey reconoce que los partidarios del PLC “demostraron con sus actas que los resultados fueron alterados”.

Respecto a la situación de San Pedro de Lóvago, Monterrey recalcó que CxL “no va a reconocer una decisión que no está sustentada en los votos de ese municipio”. Explicó que se pide transparencia y que por tal razón pidió al alcalde electo de CxL “que no asuma dicha Alcaldía”. .

El Partido Conservador (PC) también había pedido la revisión de los resultados de la elección de concejales en los municipios de Jinotepe, La Paz y El Rosario, en el departamento de Carazo. Cristián Aguilar, director de prensa del PC, dijo que al respecto este partido se pronunciará hoy en conferencia de prensa.