“Alemán pudo ser amnistiado sin pacto”

Diputados de las distintas bancadas ante el Poder Legislativo reaccionaron sobre las intenciones del ex mandatario Enrique Bolaños de ofrecer la libertad a Arnoldo Alemán en el año 2004, después de ser condenado por lavado de dinero y otros delitos, esto luego de que EL NUEVO DIARIO revelara grabaciones de la negociación entre Enrique Bolaños, la ex embajadora de los Estados Unidos Bárbara Moore y otros personajes del gobierno de la llamada “Nueva Era”.



“Alemán pudo haber sido amnistiado sin el pacto”, reconoció María Eugenia Sequeira, diputada de ALN, quien también afirmó que ya se tenía conocimiento de “algunas” negociaciones del entonces presidente Bolaños con el objetivo de “contribuir a la estabilidad y gobernabilidad de este país”.



Sequeira minimizó el hecho de que la máxima representante de la embajada norteamericana haya interferido en la política nicaragüense, mientras la postura oficial de su embajada era también cero tolerancia a la corrupción.



Para la diputada de ALN lo relevante del tema es que Alemán pudo haber obtenido la libertad a través de una amnistía, pues en aquella época existieron las condiciones para que el ex presidente Arnoldo Alemán no siguiera con el pacto, “lamentablemente prefirió continuar con el proyecto del pacto del FSLN y no aceptar en su momento las oportunidades que pudo haber tenido (Alemán), hoy nos encontramos con una triste realidad”.



María Eugenia Sequeira también minimizó la relevancia de la existencia de estas negociaciones, pues para ella “son cosas y acciones del pasado del ingeniero Bolaños, y lo importante es saber cómo se va a resolver el futuro”.



Los Estados Unidos se meten en todo el mundo

El ex diputado Alejandro Bolaños, del Partido Conservador, no se mostró extrañado por el papel que la embajada de los Estados Unidos tuvo en los acuerdos que el ex presidente Enrique Bolaños pretendía hacer con Arnoldo Alemán.



“Los Estados Unidos siempre se han metido en todo el mundo. Como imperio se han metido donde pueden y quieren. Es parte de su naturaleza”, expresó Bolaños Davis, quien desconoce los entretelones de las negociaciones que hacía el ex presidente Bolaños, su tío.



“No sé si él (Enrique Bolaños) fomentó la injerencia”, dijo cuando se le consultó sobre la permisividad del ex mandatario, y enseguida expresó que “deben ser los gobiernos quienes tienen que detener a los imperios”.





MRS no apoya amnistía

Por su parte, Víctor Hugo Tinoco, jefe de bancada del MRS, aprovechó para reconfirmar que su partido no ha apoyado, ni piensa apoyar, ningún proyecto de amnistía a favor de Alemán, y expresó que el pacto y las negociaciones detrás del telón son comunes en la cultura política nacional.



Sobre la participación de la ex embajadora de los Estados Unidos dijo que mientras sigamos teniendo dependencia económica con este país, siempre querrán interferir en la política interna.



Wilfredo Navarro, del PLC, destacó la dualidad del ex mandatario Enrique Bolaños, y criticó su actuar “hipócrita”, al levantar en su gobierno la bandara anticorrupción cuando por debajo su actuar era distinto; el diputado también destacó el excelente trabajo investigativo de EL NUEVO DIARIO.