EU otorgó más de U$ 8 millones a organismos

8.1 millones de dólares han sido entregados a lo largo del año a Organismos No Gubernamentales, institutos nacionales y universidades nicaragüenses por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Usaid; este dinero ha sido ofrecido “para fortalecer la democracia en Nicaragua”, según una nota de prensa de ese gobierno.



Lo interesante de este aporte del gobierno estadounidense es que más de 40 instituciones han obtenido de alguna manera financiamientos por parte de Usaid, un organismo que no sólo tiene presencia en Nicaragua, sino también ha desarrollado misiones en otros países de la región centroamericana, América del Sur y el Caribe, siempre con la intención de “fortalecer la gobernabilidad” en regiones que la historia muestra como subdesarrolladas en lo económico y político.



Organismos claves en cuanto a participación ciudadana, transparencia, gobernabilidad y administración de justicia, son algunos a los que los Estados Unidos “apoya” en el país, y que aclara no es para financiar ninguna organización partidaria.



Los beneficiados

El conocido Movimiento por Nicaragua, que en sus intenciones dice formarse por la “defensa de la auténtica institucionalidad y un verdadero Estado de Derecho”, es uno de los organismos que en el presente año ha recibido financiamiento de los Estados Unidos

Ética y Transparencia, Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, Hagamos Democracia, Ipade, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, son órganos que este año han dependido de alguna forma de los financiamientos que han venido a través de la Embajada de los Estados Unidos, la cual ha sido criticada por su injerencia en la política interna del país.



La lista continúa, y entre los beneficiados aparece Judenic, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, así como varias universidades del país.



Los millones de dólares que este año ofreció Estados Unidos llegan a través de tres programas: los programas de Transparencia, Estado de Derecho y el Apoyo Electoral.





Algunos de los financiados

* Ética y Transparencia: Capacitaciones y diseño de sitio web de seguimiento a la CICC.



* Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”: Capacitación a periodistas en financiamiento en la política y a ciudadanos de ocho municipios en la Convención Interamericana contra la Corrupción.



* Hagamos Democracia: Monitoreo de sesiones de la Asamblea Nacional y realización de foros sobre financiamiento en la política.



* Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp: Monitoreo del Presupuesto Nacional de la República.



* Ipade: Transparencia en el financiamiento de la política.



* Judenic: Campaña ciudadana de transparencia en el financiamiento de la política y página web.