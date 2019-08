Mundo Jarquín, mejor calificado para alcaldía

¿Cuáles son los valores y vicios de varios políticos? El Instituto Republicano Internacional, IRI, hizo público para los partidos políticos un informe de cualidades y defectos que un sector de la población identifica en los posibles candidatos a la Alcaldía de Managua, así como en personajes que se quedaron en la carrera por la silla capitalina y en la controversial pareja presidencial.



De acuerdo al informe del IRI, Edmundo Jarquín, tentativo candidato para las elecciones municipales en Managua por el MRS, figura como el candidato con mayores cualidades positivas entre la oferta partidaria.



El informe, que surge de grupos focales que ejecutó el IRI, según fuentes del MRS, destaca entre algunas cualidades de Jarquín, la honradez, su excelencia como profesional, su inteligencia, y aunque se le califica como un hombre capaz, los entrevistados dijeron que puede ser un político sumiso.

Montealegre no convence

A pesar de que la alianza entre liberales ha designado por consenso la candidatura del ex candidato a la Presidencia de la República por ALN, Eduardo Montealegre, la mayoría de los entrevistados caracteriza con cualidades negativas a este personaje político.



Entre algunas críticas se destaca que Montealegre carece de capacidad para convencer, es tachado como mentiroso, inconstante, corrupto, inexperto y que vela por sus propios intereses.



Sin embargo, una parte de los entrevistados lo ubica como un político profesional e inteligente. El vocero del PLC, Leonel Téller, ha dicho que los resultados del informe enviado por el IRI a todos los partidos políticos no cambian en nada sus ideas. “Eduardo tiene la capacidad de triunfo y seguimos unidos”, agregó Téller.

Alexis sin cualidades de político

Aunque las críticas negativas no fueron mayoritarias para Alexis Argüello, algunos aspectos negativos lo califican como marioneta política y débil, los entrevistados insisten en recordar a Argüello que lo suyo es el deporte, por ello se lee en el informe del IRI que el ex campeón es “poco calificado” para ocupar la Alcaldía de Managua.



En el camino se quedaron Enrique Quiñónez y Evert Cárcamo; Quiñónez con una larga lista de críticas en contra, y Cárcamo a pesar de destacar por su carisma con la gente, es considerado populista y desubicado.



Finalmente se destaca en el documento la opinión desfavorable hacia el presidente Daniel Ortega por la instauración arbitraria de los CPC, y el rechazo hacia la primera dama, Rosario Murillo, por su “exceso de poder” y “potestad en temas que no debería estar involucrada”.



El IRI es un organismo no gubernamental adscrito al Partido Republicano de los Estados Unidos que se encarga de “fomentar la democracia” en los países menos democratizados”, en 2006 este instituto fue acusado por delito electoral en nuestro país al usar documentos falsos para capacitar a fiscales de ALN y el MRS.