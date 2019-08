Guerra de TAM en el portón de El Chile

Una guerra entre las salas Uno y Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, se desató en el portón de El Chile luego de que el régimen de convivencia familiar devuelto a Arnoldo Alemán por la Sala Penal Dos, quedara sin efecto por una nueva resolución emitida por la Sala Penal Uno.



La convivencia familiar dispuesta por la Sala Dos no fue ejecutada a pesar de que los tres magistrados que la conforman llegaron hasta El Chile antes que el juez ejecutor Francisco José López.



Sin embargo, los representantes del Sistema Penitenciario Nacional dijeron no haber sido autorizados para que los magistrados ejecutaran la resolución; luego de que el magistrado Noel Napoleón Miranda demostrara que la intimación había sido enviada al Sistema Penitenciario, el Presidente de la Sala Dos intentó entrar por la fuerza y ejecutar lo resuelto, pero sus esfuerzos fueron vanos. “O sea, que el Poder Judicial depende no de la justicia misma sino de lo que diga el jefe de la cárcel”, dijo Miranda.



El magistrado Mario Miranda argumentó que se estaba incurriendo en desacato a la autoridad y que lo resuelto por la Sala Uno es ilegal, pues está siendo juzgada a través de la interposición de un recurso de exhibición personal debido a las “ilegalidades que han cometido”.





“Yo ya cumplí”



La discusión entre magistrados y miembros del Sistema Penitenciario perduró, y el juez ejecutor de la sentencia de la Sala Dos brillaba por su ausencia. “Aquí lo estamos esperando en la puerta de El Chile para que venga a ejecutar el mandato que usted tiene”, dijo Miranda vía telefónica a Francisco José López, quien luego de la espera apareció para hablar con el alcaide Oscar Molina, Director de Relacione Públicas del Sistema Penitenciario Nacional, quien le mostró copias de lo resuelto por la Sala Penal Uno, que se deja sin efecto la resolución que manda la convivencia familiar para Alemán.



De igual manera, el abogado de Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, expresó que lo resuelto era el colmo, y que era imposible que la Sala Uno dispusiera, pues el recurso de Habeas Corpus había sido interpuesto en la Sala Dos.