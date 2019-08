Periodistas se sienten amenazados

Una palabra describe lo que diversos periodistas piensan de las últimas declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien denunció que su esposa puede ser asesinada como Benazir Bhutto, por instigaciones, según él, de los medios de comunicación. La palabra: absurda.



“Esa acusación está fuera de la realidad”, considera el director de la revista Medios y Mensajes, Guillermo Cortés Domínguez, quien ve en las declaraciones de Ortega un mensaje intimidatorio para los medios informativos, en especial para los periódicos.



“La campaña contra los medios que ha hecho durante todo el año está tomando ribetes alarmantes. Esto, de pretender vincular a los dos periódicos con un supuesto plan para asesinar a su esposa como a Bhutto, es increíble”, expresó Cortés Domínguez.



Según el mandatario, los medios de comunicación están contentos luego del asesinato de Bhutto y quieren ver muerta a Rosario Murillo. “Todos los días inculcan odio, llegan a decir que hace falta que le metan un tiro a esas mujeres (que están en cargos de poder)”, expresó en clara alusión a Murillo, pues ella es la mujer con más poder en el gobierno. No dijo, sin embargo, qué medio expresó eso ni cuándo.



Corolario de amenazas

Durante el último acto del año Ortega se puso en las manos de Dios. “Estamos en las manos de Dios”, dijo el mandatario ante las supuestas amenazas de los medios a quienes ha llamado hijos de Goebbels, calumniadores e inmundicias. “Ha sido un corolario de amenazas”, piensa Cortés Domínguez.



El vicepresidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, Jorge Luis Calderón, se pregunta qué es lo que quiere el presidente Ortega: “¿Quiere un periodismo sumiso, rastrero o uno transformador, que genere opinión para transformar?”



“Siempre hemos dicho que la libertad de expresión sea respetada en todos su ámbitos, y eso es lo que esperamos de todos los que gobiernan la nación”, dijo la presidenta del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Mercedes Rivas, quien no quiso ahondar más en el tema.



Para Calderón existe otro problema de fondo, al menos en los municipios: “Hay funcionarios a quienes les encanta que los adulen, y nosotros no estamos para eso”.



“Ellos perciben a los medios como amenaza porque no comparten sus puntos de vista. Es el mismo intento de intimidación, ahora con una retórica más fuerte y gravísima”, comenta Cortés Domínguez.



Hasta Téller

“¡Pero si esa es la labor que han hecho siempre, incluso, cuando estábamos en el poder!”, dijo, por su parte el vocero del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Leonel Téller, recordando tácitamente la conflictiva relación que algunos medios informativos tuvieron con el gobierno de Arnoldo Alemán.



“Es un tremendo error (el de Ortega). Agradecido debe sentirse”, insistió Cortés Domínguez, quien cree que es urgente detener el discurso agresivo del Presidente, pues “puede atentar contra la integridad física de los periodistas”.



Entre tanta enemistad, Calderón ofreció una solución: “Él (Ortega) generaliza. Si tiene un problema con los rotativos, que lo resuelva, no puede estar tirando piedras siempre”.



Granera justifica

Por Heberto Rodríguez



La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, justificó ayer los temores del presidente Daniel Ortega.



Granera también confirmó que Ortega le solicitó redoblar la seguridad tanto de él como de su esposa, así como la del diputado Eduardo Montealegre y del ex presidente Arnoldo Alemán, aunque aclaró que este último estaba bajo la custodia del Sistema Penitenciario Nacional.



“Sí, me llamó para reforzar la seguridad tanto de él como de la Primera Dama, y del diputado Eduardo Montealegre. El doctor (Arnoldo) Alemán está bajo custodia del Sistema Penitenciario Nacional.





Montealegre: “Yo no sé”

Eduardo Montealegre no está muy contento con la medida. “¿Que si le temo a algo?”, preguntó luego de confirmar que recibió una llamada de la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, para avisarle que le enviaba dos custodios a su casa veranera en San Juan del Sur.