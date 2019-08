“Montealegre con la espada en la yugular”

El diputado liberal José Pallais acusa al presidente Ortega de maniobrar políticamente contra Eduardo Montelegre y dijo que la reciente solicitud de la Fiscalía para levantar el sigilo bancario al líder de ALN y dos ex miembros más de la junta directiva del Banco Central (BC), son medidas para “amedrentar la opocisión aprovechando sus influencias (de Ortega) en el poder judicial y demás instituciones”.



Pallais refirió que el hecho de que la solicitud de la Fiscalía General de la República, haya obviado a Benjamín Lanzas Selva, Silvio Conrado Gómez y Ricardo Parrales Sánchez, también ex directivos del BC, es prueba de que no hay imparcialidad en las investigaciones, “pero esto ya estaba previsto” dijo con desdén el diputado liberal.



Leonel Teller, vocero del PLC, informó que ellos habían sido avisados de las “represalias” contra su partido y ALN, esto debido a la opocisión para instaurar los CPC y las reformas constitucionales ; “nos dijeron que a ellos también les iban a caer (a ALN) y ahí están los resultados”, manifestó Teller.



Con la espada en la yugular



El vocero del PLC al igual que Pallais insiste en que existe una persecución política de presión contra Eduardo Montealegre para que éste apoye las reformas constitucionales y “para que Montelegre le vuelva a dar la Ley Marco al Frente”.



“¡Pero ya le pusieron la espada de Damocles en la garganta, en la yugular, ya le dijeron o lo hacés!”, dijo Teller, quien seguido afirmó que como le están “cayendo” a Montealegre, es necesario apresurar la firma de alianza entre ALN y PLC.



Los diputados sandinistas Walmaro Gutiérrez y Evertz Cárcamo se abstuvieron de hacer comentarios argumentando que estaban desinformados y “que la navidad no es para politiquería”, expresó Cárcamo.