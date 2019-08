“Montealegre con la espada en la yugular”

El levantamiento del sigilo bancario que solicitó la Fiscalía para investigar “a fondo” los movimientos financieros y estados de cuenta de Eduardo Montealegre, líder del partido ALN, y de otros dos ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN), fue una clara demostración de poder de parte del presidente Daniel Ortega, para amedrentar a la oposición, aseguraron diputados y políticos consultados.



Leonel Téller, vocero del PLC, aseguró que la gestión realizada este viernes ante los juzgados por el Ministerio Público, es la evidencia de que el Frente Sandinista está cumpliendo las supuestas amenazas hechas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís: purgar con cárcel a los políticos que no acepten las condiciones del Gobierno.



El Fiscal general Julio Centeno Gómez confirmó su solicitud para que un juez penal de Managua oriente el levantamiento del sigilo bancario sobre Montealegre, Guillermo Cuadra y Mario Alonso, e investigarlos referente a los procesos financieros derivados de la emisión de Cenis tras las quiebras bancarias. De encontrar irregularidades, la Fiscalía podría acusar a los señalados por la vía criminal.



Apresuran unidad de la derecha

“¡Ya le pusieron la espada de Damocles (a Montealegre) en la garganta, en la yugular”, aseveró Téller ayer, quien añadió que esta nueva represalia es motivo para “apresurar la firma de alianza entre ALN y PLC”.



Reiteró que la persecución política contra el líder de ALN no tiene otro objetivo que obligar su apoyo a las reformas constitucionales y “para que Montealegre le vuelva a dar la Ley Marco al Frente”.



Según Téller, su partido fue informado con anticipación de las “represalias” contra ambos partidos liberales. “Nos dijeron que a ellos (ALN) también les iban a caer, y allí están los resultados”, manifestó.



En los últimos meses, la administración del presidente Ortega se enfrascó en un fuerte conflicto con las bancadas de oposición en la Asamblea Nacional, luego de que los diputados rechazaran apoyar un paquete de reformas a la Constitución, que implicaban la reelección presidencial.



Pero además, el mandatario cierra su primer año de gobierno con una guerra frontal con el Parlamento, ocasionada igualmente por la negativa de aceptar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras de Gobierno.



Sin embargo, el portavoz del PLC fue categórico en advertir que continúa en pie la idea de que Montealegre sea el candidato de los liberales para ocupar la alcaldía de Managua el próximo año. “Siempre y cuando él acepte, seguimos firmes”, aseveró.





“Amedrenta utilizando el Poder Judicial”

José Pallais, diputado por PLC ante la Asamblea, también acusó a Ortega de “amedrentar la oposición aprovechando sus influencias en el Poder Judicial y demás instituciones”.



Para él, el hecho de que la Fiscalía no haya solicitado el levantamiento del sigilo bancario sobre Benjamín Lanzas Selva, Silvio Conrado Gómez y Ricardo Parrales Sánchez, también ex directivos del BCN, es prueba de que no hay imparcialidad en las investigaciones. “Pero esto ya estaba previsto”, afirmó.





Fiscal General: “Vamos uno por uno”

Por su parte, el fiscal Centeno negó haber sido presionado por el Frente Sandinista para investigar las cuentas bancarias de Montealegre y sostuvo que próximamente le tocará al resto de ex directivos del BCN.



“Es divertido, porque lo que me dice el mismo señor Montealegre es que la presión viene del otro lado, de doña María Fernanda y de Arnoldo. Nosotros operamos porque es nuestra obligación”, afirmó el fiscal.



“La Contraloría determinó presunción de responsabilidad penal contra esas personas. Entonces vamos a complementar la información de la Contraloría, analizando la situación financiera de cada persona”, añadió.



Centeno indicó que se solicitó el levantamiento del sigilo bancario sólo sobre tres funcionarios “para no atiborrar a la Superintendencia de Bancos”. “Deberíamos de ir uno por uno. Por lo menos dos. Pero bueno, se comienza con tres”, justificó.



Y reiteró que su gestión obedece a una orientación de comisión interinstitucional que estudia el caso, presidida por el Ministerio Público, y de la que también forman parte la Procuraduría General, la Policía y la Contraloría.



Los intocables

Ricardo Parrales Sánchez, otro ex directivo del BCN implicado en el caso, dijo no encontrar una respuesta sobre por qué la Fiscalía no solicitó que a él también se le investigaran sus cuentas en el sistema financiero nacional.



Montealegre dijo que Parrales no fue objeto de investigación porque fue pareja de la ex vicealcaldesa de Managua por el PLC, Leda Sánchez, quien falleció meses atrás.



“Me extrañaría una expresión de esa naturaleza de don Eduardo, que yo lo considero un caballero. Doña Leda fue vicealcaldesa de Managua y terminó sus funciones en el año 2001, hace seis años”, indicó Parrales.



“De manera que lo veo como carente de lógica, y como algo de mal gusto decir ese tipo de cosas para tratar de justificar eso. Doña Leda tiene cinco meses de fallecida”, respondió el ex funcionario del BCN.



Por otro lado dijo que si se ordena una investigación económica sobre él, “yo no tengo por qué estar en contra. Siempre me he mantenido en mi posición, cumpliendo con las leyes”.



Por su parte, diputados del Frente Sandinista prefirieron mantenerse en silencio sobre la medida de la Fiscalía sobre Montealegre y compañía.



Wálmaro Gutiérrez no quiso emitir opinión alguna sobre el tema, pues según el, no estaba informado y es “delicado hablar de esos temas”. De igual manera Evertz Cárcamo se negó a emitir juicio alguno, y se justificó diciendo que la Navidad no es para hablar de “politiquería”, sino para respetar “las fiestas del pueblo”.



Dora María Téllez:

“A Ortega no le interesan los Cenis”

Dora María Téllez, miembro del MRS, dijo tajantemente que al presidente Ortega no le interesa investigar la emisión de Cenis, ya que, si así fuera, ya los hubiese declarado ilegales. “Pero no los declara ilegales porque quiere estar bien con los banqueros”, afirmó. “Ortega lo que quiere es presionar a Montealegre”, sentenció.



El Jefe de la División de Relaciones Pública de la Policía Nacional, comisionado mayor Alonso Sevilla, dijo ayer que “hasta hoy la Policía no ha recibido ningún requerimiento de investigación sobre el caso de los Cenis”.



No obstante, “en este caso, al igual que en cualquier otra investigación, en donde el Ministerio Público, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, lleva a cabo una investigación, la Policía Nacional desempeña un papel auxiliar, realizando las diligencias investigativas que conforme la ley le son formalmente requeridas por el órgano fiscal”, agregó.