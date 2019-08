Montealegre dice que ganará Alcaldía

Eduardo Montealegre, líder de ALN, se mostró convencido de ganar la Alcaldía de Managua en las elecciones municipales del próximo año, siempre y cuando goce del respaldo de la alianza entre liberales. “Estoy seguro que sí ganaré, yo estoy seguro que el pueblo de Managua brindará su voto al candidato a alcalde de las fuerzas democráticas”, dijo Montealegre.



A pesar de que el actual diputado no ha oficializado su candidatura a la alcaldía capitalina, expresó que no se puede negar a la petición consensuada entre liberales para que él sea el candidato de la derecha. Hasta el momento el PLC y ALN no han definido la casilla en la correrán para las municipales, pero el futuro candidato dijo que posiblemente sea en la del PLI.





No me van a echar pa’tras

Montealegre también descartó que la reciente solicitud de la Fiscalía General de la República para levantarle el sigilo bancario afecte sus aspiraciones y cualquier otra de las disposiciones que el Bloque contra la dictadura haya definido, “todo sigue en pie, porque me están haciendo una investigación no me van a echar para atrás”, manifestó Eduardo Montealegre.



“Todo puede pasar aquí”, dijo Montealegre al ser consultado sobre la probabilidad de que su candidatura sea truncada si se dispone un proceso penal en su contra, pero aún así, dice que no abandonará ninguno de los proyectos políticos planteados por su partido para el próximo año en el poder legislativo.





MRS y liberales estratégicos

Acuerdos entre la derecha y el MRS para “fortalecer la unidad” son realidad en el proceso electoral que se avecina. Eduardo Montealegre ha dicho que la relación entre PLC, ALN y MRS permitirá que se establezcan “alianzas de hecho”.



Las alianzas de hecho, basadas en la facultad que ofrece la Ley Electoral a los partidos de no inscribir desde un 20 a 30 por ciento de candidatos a alcaldes, permitirá que los partidos apoyen en algunos municipios de manera unánime a candidatos específicos, con esta estrategia la contienda por determinadas municipalidades será sólo contra el FSLN.



“En este momento lo fundamental es mantener la unidad y la Ley Electoral permite las alianzas de hecho, en ese sentido estamos trabajando”, señaló Edmundo Jarquín ex candidato a la presidencia de la república por el MRS.





“El tema de los Cenis no es conmigo”



Eduardo Montealegre también declaró una vez más que la responsabilidad por el caso de corrupción de los Cenis no es de él, pues afirma que lo único que hizo fue refinanciarlos, “no hubo flujo de efectivo sólo se refinanciaron (los Cenis), pueden investigar, pero el tema de los Cenis no es conmigo sino con quienes quebraron los bancos”, expresó, no sin antes declarar absurda la solicitud de la Fiscalía y decir que él no fue parte de la venta de propiedades de los Cenis y que si acaso hubiese comprado alguna propiedad no estaría reflejado en su estado de cuenta bancario.