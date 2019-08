Mundo no renunciará a su candidatura

Edmundo Jarquín, coordinador político del MRS y ex candidato a la presidencia de la República reiteró su intención de aspirar a la Alcaldía de Managua en las elecciones municipales, esto a pesar de que confirmó que mantienen acuerdos con los liberales para fortalecer la oposición.



“Aunque reitero mi voluntad de ser candidato a alcalde de Managua, en este momento lo importante no son las candidaturas, sino mantener la unidad democrática en la Asamblea Nacional y contra la dictadura”, expresó Jarquín, y agregó que también es objetivo de Ortega impedir que la oposición se una en las próximas elecciones.



“No nos equivoquemos, los grandes objetivos políticos de Ortega en 2008 son romper el Bloque contra la Dictadura en la Asamblea Nacional, impedir la unión opositora en las municipales y, a partir de eso, tener la correlación que le permita sacar adelante sus reformas constitucionales”, fue el análisis de Edmundo Jarquín.



Jarquín también afirmó que el presidente Ortega “está desesperado” por el fracaso económico con que concluye su primer año de gobierno y por no haber logrado llevar adelante las reformas constitucionales que le permitirían continuar en el poder.





Sobre los Cenis

Edmundo Jarquín agregó que Ortega pretende ocupar a la Fiscalía, a la Contraloría y al Sistema Judicial para romper el Bloque contra la Dictadura, por tanto también dijo que la de Montealegre es persecución política.



“Como el caso de Bolaños Davis, la negación de la diputación a José Rizo, y las acciones judiciales que Ortega mantiene contra dirigentes y militantes sandinistas que se han atrevido a discrepar de él”, argumentó el coordinador del MRS.