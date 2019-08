APRE entre Jamileth Bonilla y la ALN

El Partido Alianza por la República (APRE) enfrenta problemas de unidad en lo interno de sus bases, luego de que se hiciera público el apoyo de éstos a la Bancada de la Unidad presidida por Jamileth Bonilla. La adhesión del APRE fue oficializada por Eduardo Gómez, presidente en funciones de ese partido.



Hasta la sala de redacción de EL NUEVO DIARIO llegó un comunicado firmado por Carlos Alfredo Canales Rocha, en el que APRE informa que lo actuado por Gómez “no son decisiones del partido, sino acciones unilaterales y personales”, por cuanto también lo responsalizaron de su aporte negativo para “la unidad democrática”.



En el comunicado se lee el aviso de que “el APRE está y continúa apoyando alianzas y uniones democráticas, así como la creación de una sola bancada en la Asamblea Nacional”, confirmando así su respaldo a ALN.



Pero Eduardo Gómez negó la oficialidad del documento y dijo que no ha actuado sin el consentimiento de su partido, pues la adhesión a la Bancada de la Unidad fue una decisión consultada y acordada por toda la junta directiva.





Nada a espaldas del partido

Gómez culpó a Carlos Alfredo Canales Rocha de querer generar conflictos en el partido, esto por su inconformidad de no lograr ser parte de la junta directiva del APRE. “Este señor, junto a José León Sánchez Provedor, anda intentando dividir el partido por razones personales”, comentó Eduardo Gómez además de mencionar que “estas personas simplemente no concuerdan con la voluntad del resto de los miembros de la junta”, señaló Gómez.



“Nada se ha hecho a espaldas y como presidente debo de hacer las cosas que le convienen al partido y a Nicaragua, las relaciones del APRE están bien, una cosa es que estemos en diferentes bancadas, pero vamos por el mismo horizonte”, concluyó el diputado Eduardo Gómez.